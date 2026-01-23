Sex, 23 de Janeiro

Acordo comercial

Após encontro com Merz, Meloni celebra trabalho para acordo Mercosul-UE 'mais equilibrado'

"Trabalhamos incansavelmente e alcançamos algumas soluções muito importantes para garantir e defender um ativo fundamental para a UE.", disse

Giorgia Meloni, primeira-ministra da ItáliaGiorgia Meloni, primeira-ministra da Itália - Foto: Filippo Monteforte/AFP

A presidente do conselho de ministros da Itália, Giorgia Meloni, celebrou nesta sexta-feira (23) "o trabalho realizado para tornar o acordo mais equilibrado" entre a União Europeia e o Mercosul. Em coletiva de imprensa em Roma com o chanceler federal alemão, Friedrich Merz, a primeira-ministra italiana disse que "acreditávamos que havia desequilíbrios em relação à agricultura".

E afirmou: "Trabalhamos incansavelmente e alcançamos algumas soluções muito importantes para garantir e defender um ativo fundamental para a UE. Nesse ponto, para nós, está equilibrado e demos o sinal verde."
 

