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crédito Após falar em limitar, Lula diz que cidadão tem o direito de ter quantos cartões de crédito quiser Presidente afirma não aceitar que "bancos enviem para a casa das pessoas sem que elas tenham solicitado"

Depois afirmar na véspera que discute com o Banco Central a adoção de uma medida para impedir as instituições financeiras de enviarem mais de um cartão crédito por pessoa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, nas redes sociais, que cada cidadão pode "tem o direito de ter quantos cartão quiser".

"Ontem falei da preocupação com o cartão de crédito, pois os juros são indecentes. Hoje meus adversários acordam para defender os bilionários donos de operadoras desses cartões. Claro que sei da importância do crédito para a vida das famílias. Cada cidadão tem o direito de ter quantos cartões de crédito quiser. O que não aceito é que bancos enviem para a casa das pessoas sem que elas tenham solicitado. Vamos acabar com essa prática e com os juros abusivos no Brasil", postou Lula.

Na quinta-feira em entrevista ao Flow, Lula havia afirmado que está discutindo com o Banco Central (BC) a adoção de uma medida para proibir que as instituições financeiras disponibilizem mais de um cartão de crédito por pessoa.

— Estamos discutindo com o Banco Central. Vamos proibir os bancos de dar mais de um cartão de crédito por pessoa — disse.

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