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TECNOLOGIA Após falhas e ataques, moradores de Chicago fazem abaixo-assinado contra entregas autônomas Reação negativa em bairros populares leva autoridades a recuar de ampliação do programa

Acredite: moradores de Chicago têm se mobilizado contra o uso de robôs de entrega nas calçadas da cidade e conseguiram barrar a expansão do serviço em partes dos bairros de Wicker Park e Logan Square. A reação ganhou força após a circulação de vídeos recentes com falhas dos equipamentos e resultou em abaixo-assinados, reuniões públicas e pressão sobre autoridades locais.

Levantamento conduzido pelo gabinete do vereador Daniel La Spata apontou rejeição expressiva à ampliação do programa: entre quase 500 moradores que responderam a uma consulta online, mais de 83% disseram “discordar fortemente” da presença dos robôs em todo o 1º Distrito. “Isso não me parece uma possibilidade”, afirmou o parlamentar, ao indicar que não há apoio para expandir as operações neste momento.

Petição reúne milhares e amplia debate sobre regras

A resistência também se organiza fora do poder público. Um abaixo-assinado liderado pelo morador Josh Robertson já reuniu mais de 3.600 assinaturas, com participantes de dezenas de CEPs da cidade. O movimento pede a suspensão do programa até que sejam divulgados estudos de segurança e acessibilidade, além da realização de audiências públicas e definição de regras claras.





Relatos reunidos na petição mencionam colisões, obstrução de calçadas e dificuldades para pessoas com mobilidade reduzida, além de preocupações com vigilância e interferência em situações de emergência. O caso ganhou repercussão em veículos como Chicago Tribune, Fast Company, Chicago Sun-Times e The Economist, ampliando o debate sobre o uso da tecnologia em espaços públicos.

Atualmente, duas empresas operam robôs de entrega na cidade: a Coco Robotics, que iniciou suas atividades em 2024, e a Serve Robotics, presente desde setembro. O serviço faz parte de um programa piloto aprovado em 2022, durante a gestão da então prefeita Lori Lightfoot, e supervisionado por órgãos municipais.

As empresas defendem que os robôs são uma alternativa mais sustentável e eficiente para entregas curtas. Segundo Yariel Diaz, diretora de assuntos governamentais da Serve, a tecnologia atende trajetos de até cerca de 2,5 quilômetros frequentemente rejeitados por entregadores humanos. “É uma opção para o consumidor. Não é obrigatório”, disse.

Representantes das companhias afirmam que os equipamentos são monitorados remotamente e têm velocidade limitada a cerca de 8 km/h. Ainda assim, moradores relatam episódios de risco. Um dos casos citados na imprensa local envolveu um homem que precisou de pontos após colidir com parte de um robô, segundo a CBS Chicago.

Diante da repercussão, a prefeitura passou a permitir o registro de ocorrências relacionadas aos equipamentos por meio do sistema 311. O programa piloto segue em vigor, mas não poderá ser estendido além de maio de 2027 sem nova aprovação do Conselho Municipal, cenário que, diante da resistência crescente, permanece incerto.

Enquanto a discussão avança nas ruas de Chicago, a cena ainda soa distante para muitos brasileiros, como se tivesse saído de um futuro que, por muito tempo, habitou mais a ficção do que a rotina urbana. Será que “Os Jetsons” estavam mesmo errados?

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