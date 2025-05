A- A+

REDE SOCIAL Após falhas no X, Elon Musk promete mais foco em suas empresas Rede social do bilionário teve instabilidades durante a manhã deste sábado

O empresário Elon Musk disse que precisa estar “super focado” em suas empresas, apontando problemas na rede social X como evidência da necessidade de melhorias “importantes” na plataforma.

“De volta à rotina de passar 24 horas por dia, 7 dias por semana no trabalho e dormir em salas de conferência, servidores ou fábricas”, escreveu Musk em uma publicação no X neste sábado (24), em resposta a notícias sobre instabilidades na plataforma. “Preciso estar super focado no X/xAI e na Tesla (além do lançamento do Starship na próxima semana), pois estamos lançando tecnologias críticas.”

Usuários relataram problemas no X na sexta e no sábado, segundo o site DownDetector. Uma publicação da equipe de engenharia da empresa também informou que enfrentava falhas devido a uma interrupção em um data center.

“Como ficou evidente com os problemas de estabilidade do X nesta semana, melhorias operacionais importantes precisam ser feitas”, disse Musk.

O homem mais rico do mundo já havia sinalizado, no início deste ano, que dedicaria mais tempo à Tesla, ao mesmo tempo em que se afastava de sua atuação junto ao esforço federal de corte de gastos apelidado de Departamento de Eficiência Governamental.

Mais recentemente, afirmou que reduziria seus financiamentos políticos.

Problemas técnicos

Uma falha global afetou na manhã deste sábado os serviços do X, rede social controlada por Elon Musk. Em dezenas de países, usuários relataram problemas para acessar a plataforma via aplicativo e site. No fim da manhã, persistiam problemas para visualização de conteúdos.

O pico de reclamações no Brasil ocorreu por volta das 9h45, com cerca de 3 mil notificações simultâneas registradas no site Downdetector, que monitora quedas em serviços online. A maioria dos relatos envolvia falhas no aplicativo móvel (66%), além de dificuldades na conexão com o servidor (25%) e no login (9%).

Veja também