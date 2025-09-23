A- A+

Comitê de Política Monetária Após firme elevação de juros, Copom optou por interromper o ciclo e avaliar impactos, diz ata O comitê, no entanto, repetiu que segue vigilante e que não hesitará em retomar um ciclo de alta se julgar apropriado

O Comitê de Política Monetária (Copom) afirmou que, após uma firme elevação dos juros, optou por interromper o ciclo e avaliar os impactos acumulados na ata da sua última reunião, publicada há pouco.

Na sequência, disse que, "na medida em que o cenário tem se delineado conforme esperado, inicia um novo estágio em que opta por manter a taxa inalterada e seguir avaliando se, mantido o nível corrente por período bastante prolongado, tal estratégia será suficiente para a convergência da inflação à meta".

Na última quarta-feira, 17, o colegiado decidiu manter os juros em 15% ao ano.

Segundo o comitê, endossando o cenário já esperado, há uma moderação gradual da atividade em curso, certa diminuição da inflação corrente e alguma redução nas expectativas de inflação. O Copom, no entanto, repetiu que segue vigilante e que não hesitará em retomar um ciclo de alta se julgar apropriado. Reafirmou também seu "firme compromisso com o mandato de levar a inflação à meta".



Veja também