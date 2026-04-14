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Separação Após Fleury, Porto também decide encerrar negociações com a Oncoclínicas Companhia reforça o seu compromisso de manter os seus acionistas e o mercado em geral informados

A Porto informou, nesta terça-feira, 14, que decidiu encerrar as negociações com a Oncoclínicas para possível combinação dos negócios, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A empresa ressaltou que a decisão foi informada na segunda (13) à Oncoclínicas, mas não informou o motivo para o fim das tratativas.

Desta forma, reforça a Porto, "a Oncoclínicas está liberada da exclusividade prevista no term sheet celebrado em 13 de março de 2026."

"A companhia reforça o seu compromisso de manter os seus acionistas e o mercado em geral informados, e caso aplicável, voltará a informar seus acionistas e o mercado, nos termos da legislação e regulação pertinentes", disse a Porto.

A decisão ocorreu um dia após o Fleury também desistir do negócio. As conversas haviam sido inicialmente divulgadas no último dia 23 de março, quando as empresas confirmaram discussões sobre uma possível transação envolvendo os três grupos. No comunicado, o Fleury não detalha os motivos para o fim das tratativas. Afirma, no entanto, que segue avaliando continuamente as condições de mercado, alinhada a seus planos de investimento e objetivos estratégicos.



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