Após impor derrota ao governo no IOF, Hugo Motta avisa a ministros que ligará para Lula

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), avisou a ministros do governo que ligará para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva após impor a maior derrota à gestão petista no Congresso.



Motta disse a auxiliares de Lula que pretende falar diretamente com o petista sobre a decisão de votar de última hora o projeto que sustou a decisão do governo de aumentar o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), com objetivo de tentar baixar a temperatura da crise. A derrubada do decreto impacta em R$ 10 bilhões a arrecadação federal, segundo os cálculos do Ministério da Fazenda.

Pessoas próximas a Lula que falaram com Hugo Motta na quarta-feira afirmam que viram no parlamentar desejo de tentar amenizar a tensão entre Câmara e Planalto, em meio a um cenário em que o clima entre o parlamentar e o governo vive seu pior momento. Hugo Motta, no entanto, não detalhou quando fará a ligação.





Como mostrou a colunista Renata Agostini, Hugo Motta deixou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sem respostas ao longo da quarta e evitou atender ligações da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Porém, o presidente da Câmara conversou com outros ministros de Lula para trocar impressões sobre o embate com o Planalto. Nesses diálogos, demonstrou disposição de fazer um gesto amistoso em direção a Lula.

De acordo com relatos, o parlamentar sinalizou que não tem objetivo de romper com governo, embora tenha pontuado uma série de incômodos com posturas do Executivo. O Palácio do Planalto já foi informado da iniciativa de Hugo Motta. Pela manhã, Lula despachou em Brasília e no começo da tarde embarca para São Paulo, onde anunciará um programa habitacional na Favela do Moinho.

A decisão de Motta de votar o projeto que susta do decreto do IOF pegou Lula totalmente de surpresa. O presidente da Câmara anunciou a decisão em uma publicação em uma rede social 23h35, pegando governo desprevenido e impedindo uma reação do Planalto que pudesse conter o movimento de Motta. A iniciativa do parlamentar frustrou a expectativa inicial do governo de que o tema fosse apreciado pelo plenário apenas após o retorno do recesso parlamentar.

