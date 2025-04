Após lucro da Tesla despencar, Musk diz que dedicará menos tempo ao governo de Trump

A- A+

O bilionário Elon Musk afirmou hoje que dedicará menos tempo ao governo do presidente dos EUA, Donald Trump, para dedicar-se mais à sua montadora de carros elétricos, a Tesla. A declaração, informou a AFP, vem logo após a companhia registrar uma forte queda em seus lucros no início deste ano.

A Tesla divulgou hoje os resultados do primeiro trimestre deste ano após o fechamento do mercado, e frustrou muitos investidores. O lucro da empresa ficou muito abaixo das expectativas, com queda de pouco mais de 70% em relação ao mesmo período de 2024.

A Tesla reportou uma receita de US$ 19,34 bilhões no primeiro trimestre, abaixo dos US$ 21,43 bilhões previstos pelos analistas ouvidos pela Bloomberg e dos US$ 21,3 bilhões registrados no mesmo período do ano passado.

O lucro da fabricante de carros elétricos nos três primeiro meses de 2025 foi 71% menor do que no mesmo período do ano passado, uma queda maior do que a estimada pelos analistas de mercado, de acordo com dados divulgados pela empresa na terça-feira.

"Mudanças no sentimento político"

O bilionário Elon Musk, dono da Tesla e que nos últimos meses se tornou o braço direito do presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a demanda por carros está sendo afetada por “mudanças no sentimento político”.

O lucro por ação ajustado foi de US$ 0,27, abaixo da estimativa de US$ 0,44.

A Tesla afirmou que os planos para novos veículos acessíveis estão no caminho certo para o início da produção na primeira metade de 2025 e que ainda espera iniciar a produção em larga escala dos robotáxis em 2026.

Esses dois pontos — os robotáxis e os testes relacionados — eram grandes preocupações dos investidores antes da divulgação dos resultados.

As ações da Tesla fecharam em alta de 4,6%. Nas negociações after market, a alta era menos expressiva, chegando a 0,76%.

A empresa culpou a incerteza comercial como uma das razões para a queda nas vendas.

“A incerteza nos mercados automotivo e de energia continua a aumentar, à medida que políticas comerciais em rápida evolução impactam negativamente a cadeia de suprimentos global e a estrutura de custos da Tesla e de nossos concorrentes”, disse a empresa em comunicado. “Essa dinâmica, juntamente com a mudança no sentimento político, pode ter um impacto significativo na demanda por nossos produtos no curto prazo.”

Devido a essa incerteza, a Tesla afirmou que irá revisar suas projeções para 2025 na atualização financeira do segundo trimestre e que retirou sua previsão de crescimento de longo prazo.

A Tesla informou que sua margem bruta no primeiro trimestre foi de 16,3%, acima dos 16,1% esperados, com margem bruta automotiva (excluindo créditos regulatórios) ficando em 12,5%.

No passado, a Tesla havia prometido lançar um veículo elétrico de menor preço na primeira metade de 2025, juntamente com outros novos modelos que, segundo a empresa, permitiriam retornar a uma taxa de crescimento de 50% em comparação com 2023.

