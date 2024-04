A- A+

BRASIL Após manter desoneração de municípios, Pacheco afirma que está alinhado com o governo Presidente do Congresso fez ontem ato oficial para manter decisão do Congresso e tratar temas por projeto de lei

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta terça-feira estar alinhado com o governo federal, após ele revogar parte de uma medida provisória (MP) do Executivo para manter a desoneração da folha de pagamento de municípios de médio e pequeno porte.

— Eu queria primeiro fazer um importante esclarecimento do nosso bom alinhamento com o governo federal, em especial com o Ministério da Fazenda. Isso não abala a relação que nós estabelecemos, inclusive muito proveitosa no ano de 2023, com aprovações importantes. Todos os projetos com o Ministério da Fazenda foram muito bem recebidos tanto na Câmara de Poder Nacional e Federal e os aprovamos conscientes da importância deles para o desenvolvimento do Brasil, para o equilíbrio das contas públicas – afirmou Pacheco.

Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu um “pacto” entre Executivo, Legislativo e Judiciário para atingir as metas de ajuste nas contas públicas. A fala veio depois da decisão de Pacheco. O ministro citou o impacto de R$ 10 bilhões nas contas do governo federal.

— Precisamos de um pacto nacional dos Três Poderes para a gente chegar aos objetivos pretendidos — disse o ministro. — A arrumação das contas públicas exige um compromisso dos Três Poderes.

