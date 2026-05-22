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INSS Após meses de interrupção, Central 135 do INSS será reinaugurada no Recife nesta segunda-feira (25) A cerimônia contará com a presença do secretário-executivo da Previdência Social, Felipe Cavalcante e Silva, e da presidente do INSS, Ana Cristina Silveira

A Central 135 do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) será reinaugurada na próxima segunda-feira (25), no Recife, marcando a retomada da operação da unidade após mais de dois meses de interrupção. O serviço volta a funcionar na Avenida Conde da Boa Vista, nº 800, no Edifício Apolônio Sales, no bairro da Boa Vista, sob administração da PLANSUL Planejamento e Consultoria LTDA. A cerimônia de reinauguração contará com a presença do secretário-executivo da Previdência Social, Felipe Cavalcante e Silva, e da presidente do INSS, Ana Cristina Silveira.

A reativação da central integra a estratégia de ampliação da capacidade de atendimento do INSS e reforça a estrutura nacional de teleatendimento do órgão. A expectativa é de que a unidade realize cerca de 1,4 milhão de atendimentos mensais, contribuindo para reduzir o tempo de espera dos segurados e ampliar o suporte prestado à população.

Atualmente, a Central 135 no Recife conta com aproximadamente 1.577 profissionais, entre operadores, servidores do INSS e equipes técnicas. A previsão é de expansão para 1.700 atendentes, além da contratação de cerca de 200 colaboradores para áreas de supervisão, monitoria, treinamento, tecnologia da informação, planejamento e coordenação.

O contrato em vigor também ampliou o número de atendentes e reforçou as atividades de apoio operacional, buscando melhorar a qualidade do atendimento prestado aos cidadãos.

Além do Recife, a Central 135 opera em Caruaru e Salvador. Em Caruaru, são registrados cerca de 1,4 milhão de atendimentos mensais, enquanto Salvador contabiliza média de 1,5 milhão de ligações por mês.

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