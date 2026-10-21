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saúde Após México, Malásia suspende importações de carne de aves do Brasil por foco da doença de Newcastle Arábia Saudita e Chile, por sua vez, passaram a não receber os embarques do produto do estado de Santa Catarina

A descoberta de um foco da doença de Newcastle em Santa Catarina ampliou as restrições às exportações brasileiras de carne de frango e outros produtos avícolas. Segundo balanço divulgado na tarde desta quarta-feira pelo Ministério da Agricultura, a Malásia suspendeu as importações provenientes de todo o Brasil.

Arábia Saudita e Chile, por sua vez, passaram a não receber os embarques do produto do estado de Santa Catarina.

México já havia restringido exportações de carne de frango de todo o país e, a China, de produtos de Santa Catarina.

O foco da doença foi confirmado em um estabelecimento de avicultura comercial de corte de perus, localizado em Nova Itaberaba (SC).

No caso da Malásia e do México, estão suspensas importações de carne, produtos cárneos e miúdos de aves, além de aves vivas, carne e miúdos de aves, ovos férteis, pintinhos de até três dias e aves canoras, ornamentais ou de rapina destinadas à comercialização e aves de companhia.

De Santa Catarina, foram suspensas importações pela Arábia Saudita e Chile de carne e produtos cárneos de aves), ovos férteis, ovos SPF, pintinhos de um dia, aves ornamentais, carne fresca de aves, ovos para consumo humano e produtos cárneos contendo carne fresca de aves.

Em nota, o Ministério reiterou que "o consumo de produtos avícolas submetidos à inspeção oficial permanece seguro, sem contraindicações".

O Ministério informou ainda que mantém contato com autoridades sanitárias dos países importadores, fornecendo informações técnicas sobre a ocorrência e as medidas de controle adotadas.

"A atuação busca assegurar a transparência das informações e avançar nas tratativas para a retomada segura do comércio, conforme os requisitos sanitários de cada mercado", diz o Ministério na nota, acrescentando que está monitora os demais mercados compradores.

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