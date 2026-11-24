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ajuste fiscal Após Motta, Alcolumbre indica disposição para votar novo pacote fiscal do governo Presidente do Senado diz que se novo texto for enviado, haverá discussão entre líderes partidários; manifestação ocorre no dia da sanção de pacote com impacto de até R$ 56 bilhões em 2027

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), sinalizou nesta terça-feira disposição para avançar na discussão de uma nova rodada de medidas de ajuste fiscal em estudo pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Questionado sobre a possibilidade de envio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) pelo Executivo, Alcolumbre condicionou o avanço das discussões a um entendimento entre os líderes partidários.

— Se conversar com os líderes partidários e todos estiverem dispostos a fazer pelo país, independente do que tiver na redação do texto, vamos trabalhar — afirmou.

A declaração ocorre no mesmo dia em que Lula sancionou o projeto de lei complementar (PLP) de ajuste fiscal aprovado pelo Senado na semana passada e pela Câmara dos Deputados nesta segunda-feira.

A proposta reúne medidas de contenção de despesas e aumento de arrecadação, com impacto estimado pela equipe econômica de R$ 45,1 bilhões a R$ 56,1 bilhões nas contas públicas em 2027.

Alcolumbre tem contribuído para o avanço de pautas prioritárias do governo nesta reta final do ano legislativo. Além de ter articulado a votação do pacote fiscal no Senado, o presidente da Casa também conduziu, no início de novembro, a aprovação da PEC da Segurança Pública, uma das principais apostas do Executivo na área.

Nesta terça-feira, Alcolumbre afirmou que deve definir a data de promulgação da PEC na próxima quinta-feira, após reunião com os líderes partidários.

O pacote fiscal sancionado nesta terça-feira é considerado pelo governo fundamental para viabilizar o Orçamento do próximo ano, quando a meta fiscal é de superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), equivalente a R$ 73,2 bilhões.

O governo conseguiu rejeitar todas as sugestões de alteração da proposta, evitando que ela retornasse ao Senado.

Após a conclusão da votação, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), também defendeu que o governo avance em novas medidas para ajustar as contas públicas ainda neste ano.

— Espero que o governo possa se conscientizar de que é necessário, ainda neste ano, tomarmos mais algumas medidas no que diz respeito à economia do país. Não estou aqui defendendo que corte dos mais pobres, mas que tenhamos condições econômicas mais saudáveis — afirmou Motta.

Como mostrou O Globo, Lula tem indicado nos bastidores a intenção de avançar em uma nova rodada de medidas para melhorar a trajetória das contas públicas por meio de uma PEC.

O presidente, no entanto, ainda avalia o momento de apresentação da proposta e a abrangência do texto.

Entre as medidas que podem integrar a PEC está o combate aos supersalários do funcionalismo público. O tema tem sido objeto de conversas de bastidores entre o Executivo e os demais Poderes, especialmente o Judiciário.

Durante as negociações do pacote aprovado nesta segunda-feira, o relator na Câmara, Mauro Benevides Filho (União Brasil-CE), também acertou com o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, a possibilidade de discutir sugestões de parlamentares que ficaram de fora do texto e, caso sejam consideradas viáveis, incorporá-las a um novo projeto de lei complementar.

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