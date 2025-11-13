Qui, 13 de Novembro

cpi do inss

Após nova fase de operação, presidente da CPI do INSS diz que comissão vai avançar sobre políticos

Carlos Viana afirma que operadores do esquema já foram atingidos e que agora comissão vai avançar sobre políticos

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSSComissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS - Foto: Lula Marques/ Agência Braasil.

O presidente da CPI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou nesta quinta-feira que a comissão vai concentrar os próximos trabalhos na apuração de eventuais envolvimentos de políticos no esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões. A declaração foi feita após a prisão do ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto, alvo da Polícia Federal na Operação Sem Desconto.

Segundo Viana, a CPI considera que os operadores do esquema já foram atingidos, e que agora é importante saber os políticos que indicaram essas figuras a cargos nos governos.

— Os principais operadores estão na cadeia. O primeiro escalão [do esquema] é formado por políticos que indicaram esses servidores para continuar as fraudes (...) Queremos saber quem ajudou, quem indicou, quem nomeou e o que receberam para que esse esquema pudesse continuar funcionando e de que maneira políticos foram beneficiados — disse.

Nesta quinta-feira, a CPI vai ouvir o advogado Eric Fidelis, filho do ex-diretor de benefícios do INSS André Fidelis, que é investigado por envolvimento no esquema bilionário de descontos indevidos a aposentados e pensionistas. A PF suspeita que o escritório de advocacia de Fidelis foi utilizado para receber propina do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o "careca do INSS", apontado como peça-chave do escândalo.

