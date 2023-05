A- A+

Combustíveis Após nova política de preços da Petrobras, valor da gasolina e do diesel cai nos postos A redução ocorre na semana em que a Petrobras anunciou sua nova política de preços para o diesel e a gasolina vendidos no Brasil

Os preços da gasolina e diesel tiveram queda nos postos de combustíveis nesta semana, de acordo com pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP). A redução ocorre na semana em que a Petrobras anunciou sua nova política de preços para o diesel e a gasolina vendidos no Brasil e reduziu nos preços nas refinarias desde a última quarta-feira (17).

Segundo a ANP, o valor médio do litro da gasolina comercializado nos postos caiu pela segunda semana seguida, de R$ 5,49 para R$ 5, 46.

Segundo estimativas feitas pela própria Petrobras, com base na redução que fez em suas refinarias, o preço médio ao consumidor final poderia atingir o valor de R$ 5,20 por litro.

O preço médio do litro do diesel nos postos caiu pela 15ª semana seguida. Passou de R$ 5,52, na semana passada, para R$ 5,39 nesta semana.

No caso do diesel S10, com menos teor de enxofre, passou de R$ 5,57 para R$ 5, 46. A Petrobras estimou que o preço médio ao consumidor final nesta semana, com base na redução feita nas refinarias, poderia atingir o valor de R$ 5,18 por litro de diesel S10.

O etanol passou de R$ 4,09 para R$ 3,99

De acordo com a Petrobras, a nova política não refletirá apenas a cotação internacional do petróleo e do dólar, acabando com a era do PPI (paridade de importação). Assim, a definição dos preços também levará em conta os custos internos de produção, que consideram capacidade de refino e logística, por exemplo.

Os preços de importação e exportação de petróleo e derivados também entrarão no cálculo. Mas eles serão referência para a parcela do combustível importado ou exportado, não para todo o petróleo vendido.

Com a nova política, a estatal anunciou redução nos preços da gasolina e diesel nas refinarias a partir da última quarta-feira. A gasolina teve queda de 12,57%, de R$ 3,18 para R$ 2,78 por litro, na terceira redução da gasolina no ano. Atingiu, assim, o menor valor desde agosto de 2021

Já o diesel passou de R$ 3,46 para R$ 3,02 por litro. É uma queda de 12, 71%. e a quinta redução neste ano, chegando ao menor patamar desde julho de 2021.

