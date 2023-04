Após novas regras de saneamento, três estatais decidem abandonar associação representativa

A- A+

As companhias de saneamento Sabesp, de São Paulo, Copasa, de Minas Gerais, e Corsan, que atende Porto Alegre e outras cidades do rio Grande do Sul, anunciaram a desfiliação da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe). Trata-se de uma cisão na entidade após o governo federal divulgar novas regras para o marco do saneamento, entre elas a permissão para que estatais estaduais continuem operando os serviços de água e esgoto sem licitação, através dos chamados contratos de programa. A Aesbe, que reúne as companhias estaduais de saneamento, apoiou essa mudança.

O marco legal de 2020 proibia a participação das estatais, sem licitação, e abria caminho para que o serviço de água e esgoto fosse concedido a companhias privadas. A mudança anunciada pelo governo federal garante sobrevida a estatais deficitárias, ou seja, que não conseguem fechar seus balanços no azul e têm baixa capacidade de realizar investimentos.

Em nota, divulgada na noite de ontem, a Sabesp informou que entende que as posições recentes da Aesbe não são coerentes com o avanço do saneamento no Brasil, onde cerca de 100 milhões de pessoas não têm coleta de esgoto e 35 milhões não têm acesso a água tratada, segundo dados do Instituto Trata Brasil.

A Sabesp diz, na nota, que é responsável por um terço de todo o volume de recursos aplicados em saneamento no país – para os próximos cinco anos, pretende investir R$ 26,2 bilhões e "preza pela eficiência e governança para proporcionar investimentos em saneamento, sejam privados ou públicos, e acredita que a visão da Aesbe, alinhada a instrumentos políticos, contraria a necessária segurança jurídica para o setor".

A Sabesp, empresa de capital aberto com controle do estado, é responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto de 375 municípios do Estado de São Paulo e tem 28 milhões de clientes. Uma das bandeiras do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, que é de oposição ao governo federal, é privatizar a Sabesp. O governador, inclusive, anunciou nesta semana a contratação do Banco Mundial para estruturar o projeto de concessão da estatal, que deve sair até 2024, na previsão de Freitas.

A Copasa, de Minas Gerais, seguiu o movimento de desfiliação da Sabesp da Aesbe. A empresa informou em nota que, desde 2020, vem passando por processos de modernização da gestão, focando em novos investimentos, eficiência operacional e ganhos de competitividade para universalizar os serviços de saneamento em sua área de atuação.

"Nesse sentido, o apoio a qualquer iniciativa que resulte em retrocessos e no retorno de práticas protecionistas das empresas estatais, em detrimento da competitividade de mercado, vão no sentido oposto das ações desenvolvidas pela atual administração da Copasa", disse a companhia.

Já a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) comunicou ao mercado nesta sexta que também se desfilou da Aesbe. A Corsan informou que irá pleitear ingresso na Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon Sindcon). A Corsan foi privatizada em deembro passado, por R$ 4,1 bilhões, em leilão vencido pela Aegea.

A Aesbe informou que recebeu com 'grande surpresa' os pedidos de desfiliação da Sabesp e da Copasa, já que que as duas empresas não se manifestaram contrárias ao posicionamento da entidade na assembleia em nenhum momento nos últimos anos.

"Todos os posicionamentos da entidade e das associadas seguem as orientações e diretrizes dos controladores das Companhias, que são os Estados. Enfatizamos que a Aesbe nunca ficou contra qualquer decisão estatal, podendo o serviço ser prestado totalmente pelo poder público, totalmente pelo setor privado ou por meio de Parceria Público-Privada", disse a entidade em nota, ressaltando que todos os posicionamentos da entidade nas readequações do novo marco legal foram debatidos entre os associados.

Veja também

Aeroporto Governo diz que vai limitar capacidade do Santos Dumont para retomar 'protagonismo do Galeão'