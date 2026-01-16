A- A+

Presidente Após novo vídeo de Nikolas Ferreira sobre Pix, Lula ataca IA e fake news Em cerimônia na Casa da Moeda pelos 90 anos do salário mínimo, presidente diz que sociedade não pode "se permitir virar algoritmo"

Nesta sexta, em cerimônia no Rio, o presidente Lula disse que é preciso combater a disseminação de mentiras na internet, de olho nas eleições de 2026. Ele também criticou uso de Inteligência Artificial em manipulação de fotos de mulheres.

A fala vem após um novo vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) com acusações sobre suposto monitoramento de transações via Pix, o que foi desmentido pela Receita Federal.

Segundo Lula, a sociedade atual estaria "vivendo o mundo da mentira". Em um auditório repleto de sindicalistas, ele disse que as pessoas não podem se "acovardar diante das mentiras da fake news que essa gente faz todo o santo dia".

— É mais fácil acreditar numa mentira, porque a mentira você não tem que provar. Eu falo que o cara não presta, você acredita, você nem conhece o cara, o que é que você acredita? Vai procurar conhecer o cara. Então nós estamos vivendo o mundo da mentira. Nós estamos vivendo uma situação muito delicada -- afirmou o presidente, no evento de lançamento da moeda comemorativa aos 90 anos do Salário Mínimo, na Casa da Moeda, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.

A nova polêmica de Nikolas Ferreira não foi mencionada por Lula. Nesta sexta, o deputado federal Rogério Correia (PT-MG), vice-líder do governo Lula na Câmara, protocolou um pedido junto à Advocacia-Geral da União (AGU) para que seja apurada a conduta do deputado em razão do vídeo.

No vídeo publicado na terça-feira, dia 13, Nikolas sustenta que o governo federal estaria monitorando e poderia vir a tributar movimentações financeiras feitas por meio do Pix.

Em nota, a Receita negou e afirmou que a Instrução Normativa nº 2.278 de 2025 é atacada mentirosamente e que apenas estende às fintechs as mesmas obrigações de transparência que sempre foram aplicadas às instituições financeiras.

Lula citou as eleições desse ano no contexto das críticas às fake news.

— Se a gente não for esperto, a mentira vencerá a verdade.

O presidente também criticou as Bets e a Inteligência Artificial. Ele se referiu a casos em que fotos de mulheres são manipuladas com finalidades sexuais.

— E vocês mulheres tomem cuidado com essa tal de inteligência artificial. Eles são capazes de tirar uma foto sua sentada do jeito que você tá aqui e colocar você pelada no celular. É isso que é a inteligência artificial. Se prepare, porque a podridão não está nem começando na inteligência artificial.

Ainda no universo digital, Lula falou sobre a profusão de influencers no país e ironizou o ex- presidente Jair Bolsonaro, que está cumprindo pena por tentativa de golpe.

— Eu não conheço um professor de matemática que tenha 4 milhões. Mas se o cara tiver falando bobagem, pode até ter 20 milhões. O Bolsonaro tinha 30 milhões — ironizou Lula.

