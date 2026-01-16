Sex, 16 de Janeiro

Após novo vídeo de Nikolas Ferreira sobre Pix, Lula ataca IA e fake news

Em cerimônia na Casa da Moeda pelos 90 anos do salário mínimo, presidente diz que sociedade não pode "se permitir virar algoritmo"

Presidente Lula também criticou uso de Inteligência Artificial em manipulação de fotos de mulheres.Presidente Lula também criticou uso de Inteligência Artificial em manipulação de fotos de mulheres. - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nesta sexta, em cerimônia no Rio, o presidente Lula disse que é preciso combater a disseminação de mentiras na internet, de olho nas eleições de 2026. Ele também criticou uso de Inteligência Artificial em manipulação de fotos de mulheres.

A fala vem após um novo vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) com acusações sobre suposto monitoramento de transações via Pix, o que foi desmentido pela Receita Federal.

Segundo Lula, a sociedade atual estaria "vivendo o mundo da mentira". Em um auditório repleto de sindicalistas, ele disse que as pessoas não podem se "acovardar diante das mentiras da fake news que essa gente faz todo o santo dia".

— É mais fácil acreditar numa mentira, porque a mentira você não tem que provar. Eu falo que o cara não presta, você acredita, você nem conhece o cara, o que é que você acredita? Vai procurar conhecer o cara. Então nós estamos vivendo o mundo da mentira. Nós estamos vivendo uma situação muito delicada -- afirmou o presidente, no evento de lançamento da moeda comemorativa aos 90 anos do Salário Mínimo, na Casa da Moeda, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.

A nova polêmica de Nikolas Ferreira não foi mencionada por Lula. Nesta sexta, o deputado federal Rogério Correia (PT-MG), vice-líder do governo Lula na Câmara, protocolou um pedido junto à Advocacia-Geral da União (AGU) para que seja apurada a conduta do deputado em razão do vídeo.

No vídeo publicado na terça-feira, dia 13, Nikolas sustenta que o governo federal estaria monitorando e poderia vir a tributar movimentações financeiras feitas por meio do Pix.

Em nota, a Receita negou e afirmou que a Instrução Normativa nº 2.278 de 2025 é atacada mentirosamente e que apenas estende às fintechs as mesmas obrigações de transparência que sempre foram aplicadas às instituições financeiras.

Lula citou as eleições desse ano no contexto das críticas às fake news.

— Se a gente não for esperto, a mentira vencerá a verdade.

O presidente também criticou as Bets e a Inteligência Artificial. Ele se referiu a casos em que fotos de mulheres são manipuladas com finalidades sexuais.

— E vocês mulheres tomem cuidado com essa tal de inteligência artificial. Eles são capazes de tirar uma foto sua sentada do jeito que você tá aqui e colocar você pelada no celular. É isso que é a inteligência artificial. Se prepare, porque a podridão não está nem começando na inteligência artificial.

Ainda no universo digital, Lula falou sobre a profusão de influencers no país e ironizou o ex- presidente Jair Bolsonaro, que está cumprindo pena por tentativa de golpe.

— Eu não conheço um professor de matemática que tenha 4 milhões. Mas se o cara tiver falando bobagem, pode até ter 20 milhões. O Bolsonaro tinha 30 milhões — ironizou Lula.

