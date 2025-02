Após o Carnaval, quais os próximos feriados prolongados de 2025?

A- A+

Com o Carnaval de 2025 já batendo à porta, muitos trabalhadores começam a se planejar para os próximos feriados do ano. Além de marcar o início de um período de folga, a temporada de Carnaval também costuma levantar questões sobre os feriados seguintes e quais oferecem oportunidades para emendas prolongadas, seja para descansar ou planejar viagens.

Em 2025, a maioria dos feriados ocorre em datas próximas aos fins de semana, facilitando a possibilidade de fazer aquelas famosas "emendas". Confira os próximos feriados prolongados e o que você precisa saber sobre cada um deles.

O próximo feriado nacional será em 18 de abril, uma Sexta-feira Santa, que, junto com o feriado de Tiradentes, em 21 de abril (segunda-feira), proporciona um feriado prolongado de quatro dias. Com isso, muitos brasileiros terão a oportunidade de emendar o feriado, aproveitando a data para viagens ou descanso.

Após o mês de abril, o feriado do Dia do Trabalhador, em 1º de maio, cai numa quinta-feira, o que pode facilitar a possibilidade de um "feriadão" caso o trabalhador consiga emendar a sexta-feira, 2 de maio. Já o Corpus Christi, no 19 de junho (quinta-feira), também é um feriado que costuma ser muito aproveitado pelos trabalhadores, já que a data pode ser emendada com a sexta-feira, 20 de junho, criando outro período prolongado.

Em setembro, o feriado da Independência do Brasil, no 7 de setembro, cai num domingo, o que não favorece feriados prolongados. Já em outubro, o Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, cairá também num domingo, mas o Dia do Servidor Público, em 28 de outubro, será uma terça-feira, proporcionando a possibilidade de emendar com o feriado da segunda-feira anterior, 27 de outubro, para quem consegue folgar.

O mês de novembro oferece várias oportunidades de folga, com o Dia de Finados, em 2 de novembro (domingo), o Dia da Proclamação da República, em 15 de novembro (sábado), e o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro (quinta-feira). Os feriados de finados e consciência negrac podem ser facilmente emendados com o fim de semana, especialmente o de 20 de novembro, com a possibilidade de prolongar o descanso até o final da semana.

Em dezembro, o Natal, em 25 de dezembro (quinta-feira), também oferece a possibilidade de um "feriadão", já que muitos optam por emendar a sexta-feira, 26 de dezembro. O Véspera de Ano Novo, no 31 de dezembro (quarta-feira), será um ponto facultativo após as 14h, tornando a semana de festas de fim de ano mais flexível para os trabalhadores.

Posso ser obrigado a trabalhar nos feriados?

Sim, a legislação trabalhista brasileira prevê que, apesar de um feriado ser uma data considerada como descanso para a maioria, algumas categorias de trabalhadores, principalmente os serviços essenciais, podem ser convocadas a trabalhar. Nesse caso, o trabalhador tem o direito de receber remuneração em dobro ou compensação com folga em outro dia, conforme estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Além disso, em relação aos pontos facultativos (como é o caso de algumas datas comemorativas), servidores públicos têm o direito de receber a remuneração em dobro ou folgas compensatórias, enquanto os trabalhadores do setor privado não têm a obrigação de receber esses benefícios, a não ser que o empregador decida, por conta própria, conceder algum tipo de compensação.

