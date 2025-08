Após permissão de Moraes, Flávio Bolsonaro visita o pai e critica ministro

A- A+

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) visitou nesta quarta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro em sua casa em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar desde a última segunda-feira.

A ida do filho mais velho ao endereço foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que retirou a obrigatoriedade de autorização judicial para filhos e neto.

Antes do encontro, Flávio criticou a conduta do magistrado. A visita foi revelada pelo portal Metrópoles e confirmada pelo Globo.

— Ele não fez favor nenhum, no meu ponto de vista. Sabia que estava pegando mal para ele, inclusive. Ultrapassou uma linha ética e moral ao avançar sobre a família de alguém que ele está investigando e quer condenar — afirmou o senador.

O ex-presidente recebeu, ontem, a visita de seus advogados e do senador Ciro Nogueira (PP-PI). Parlamentares da oposição apresentaram pedidos ao STF para estar em sua casa.

A tendência é que nos próximos dias a residência vire uma espécie de QG bolsonarista.

Enquanto isso, no Congresso, a oposição obstrui fisicamente os dois plenários e pressiona para que três matérias entrem em pauta: a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, o fim do foro privilegiado e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

Os líderes das duas casas se reúnem nesta tarde, mas a avaliação do entorno dos presidentes é de que não há clima para a aprovação de nenhum desses pleitos.

