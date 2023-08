A- A+

BRASIL Após polêmica, Márcio Pochmann assume o IBGE nesta sexta-feira, em cerimônia com Lula em Brasília Economista foi escolha pessoal do presidente e causou ruído no Ministério do Planejamento e Gestão

O economista Márcio Pochmann assume oficialmente o IBGE nesta sexta-feira (18) em cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Lula, em Brasília. A posse ocorre após uma série de polêmicas envolvendo a escolha de Pochmann. O nome pegou mal nos ministérios da Fazenda e do Planejamento.

Interlocutores das pastas disseram ao Globo que ele não é especialista em demografia e estatística e o viés heterodoxo poderia contrariar medidas dos ministros Fernando Haddad e Simone Tebet.

A indicação de Pochmann também foi considerada uma ingerência no Ministério do Planejamento, comandado por Tebet. O IBGE é ligado à pasta. Tebet chegou a dizer que foi avisada de última hora da escolha pelo economista.

Lula criticou a repercussão sobre a indicação de Pochmann e disse que a ministra do Planejamento já sabia de seu desejo sobre o nome para ocupar a presidência do órgão “há muito tempo”.

— Não é aceitável as pessoas tentarem criar uma imagem negativa de uma pessoa da qualificação do Marcio Pochmann, um dos grandes intelectuais desse país, extremamente preparado. Esse rapaz, eu escolhi, porque eu confio na capacidade intelectual dele. É uma pessoa exímia — avaliou Lula.

O economista estava na presidência do Instituto Lula. No governo da presidente Dilma Rousseff, ele foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), até 2012.



Pochmann é formado em ciências econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e, em 1993, tornou-se doutor pela Unicamp, onde dava aulas. O economista, de 61 anos, se aposentou em 2020, mas continuou atuante nos debates acadêmicos.

Entre as polêmicas em que esteve envolvido está o afastamento de pesquisadores do Ipea identificados com linhas de pensamento ortodoxas. Críticos dizem que ele os dispensou porque não se enquadravam na sua forma de pensar.

