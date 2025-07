Após prejuízo bilionário, Correios lançam "marketplace" com produtos de celulares a camisas de time

A- A+

Após registrar um prejuízo de R$ 1,72 bilhão no primeiro trimestre, os Correios lançaram uma plataforma própria de compras online. Segundo a estatal, o marketplace Mais Correios nasce com um catálogo com mais de 500 mil produtos e terá cobertura de entrega nacional com a infraestrutura logística dos Correios.

De acordo com a empresa, toda a jornada acontece dentro da plataforma, da compra a rastreabilidade da entrega.

"O Mais Correios une o físico e o digital: consumidores e lojistas terão o apoio de milhares de canais de atendimento dos Correios espalhados pelo país — como agências e lockers", informou a empresa em nota.

Com o selo "Correios Mais Entregas", o frete oficial da plataforma, segundo a empresa, terá prazos estimados de até três dias úteis, podendo chegar a um dia útil em grandes centros urbanos. As regiões, porém, não foram detalhadas.

A plataforma foi lançada nesta terça-feira. A partir de agosto, micro e pequenos empreendedores poderão se cadastrar para vender seus produtos na plataforma. O registro terá o apoio técnico e parcerias com instituições como o Sebrae.

Prejuízo dobra

O lançamento do marketplace chega um mês depois da divulgação do balanço da estatal, que registrou um prejuízo de R$ 1,72 bilhão no primeiro trimestre, mais do que o dobro das perdas apuradas em janeiro a março do ano passado (R$ 801 milhões).

A divulgação do balanço não detalha causas do desempenho, mas os números da empresa mostram que ela teve o pior resultado para um primeiro trimestre desde 2017.

Os últimos anos foram marcados por perdas (e problemas) em série e desde 2022 os Correios fecham as contas no vermelho. A estatal é chefiada por Fabiano Silva dos Santos, ligado ao Prerrogativas, grupo de advogados simpáticos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A estatal se converteu em um foco de tensão no governo, diante da combinação de receita em queda, prejuízos crescentes e forte concorrência no mercado de entregas.

As estatísticas do balanço se traduzem em uma operação no dia a dia na qual funcionários e terceirizados relatam atrasos em pagamentos de fornecedores, problemas na manutenção de agências e falta de material de trabalho em algumas localidades.

Veja também