LOTERIA Após prêmio bilionário, quando volta a Mega-Sena? Saiba data e horário do próximo sorteio Concursos são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados, e calendário retorna a partir de 6 de janeiro

Na quinta-feira, 1° de janeiro, a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio histórico da Mega da Virada 2025, com prêmio de R$ 1.091.357.286,52, que foi dividido para seis apostas vencedoras.

Com a chegada do novo ano, os sorteios regulares da Mega-Sena retornam na próxima terça-feira, dia 6 de janeiro, com o concurso 2.956, de acordo com o calendário da Caixa.

Em seguida, os concursos voltarão a ser realizados três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados, como de costume. No entanto, a Caixa alerta para a possibilidade de mudança no cronograma. Possíveis alterações serão anunciadas nos canais de comunicação da empresa.

As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios ocorrem às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

O palpite mínimo custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

