investimentos Após privatização, Eletrobras tem lucro líquido de R$ 3,6 bi em 2022 Ganho foi 36% menor que em 2021. No quarto trimestre, empresa teve prejuízo, resultado impactado pelo programa de demissão voluntária

No primeiro balanço anual pós-privatização, a Eletrobras registrou lucro líquido de R$ 3,638 bilhões em 2022, 36% inferior ao lucro líquido de R$ 5,714 bilhões em 2021.

A empresa investiu R$ 5,6 bilhões, representando 108% do orçado, recuperando sua capacidade de investimento no setor de energia, com destaque para reforços e melhorias de transmissão de grande porte, que proporcionarão que seja agregada uma receita anual de cerca de R$ 150 milhões.

Foram investidos, no quarto trimestre, R$ 563 milhões em geração de energia, R$ 827 milhões em transmissão e R$ 19 milhões em Sociedades de Propósito Específico (SPE).

O Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 11,3 bilhões.

No quarto trimestre de 2022, a companhia, no entanto, teve prejuízo de R$ 479 milhões, frente lucro líquido de R$ 610 milhões em igual período de 2021, segundo demonstrações financeiras enviadas nesta terça-feira 14) à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

De acordo com comunicado da empresa, o resultado foi impactado, negativamente, por R$ 1,2 bilhão de despesas com o novo plano de demissão voluntária (PDV), realizado em dezembro de 2022; pela constituição de R$ 2,5 bilhões de provisão para a Amazonas Energia; e R$ 900 milhões de encargos oriundos da capitalização (aportes na CDE e projetos de revitalização de bacias).

No período, a receita líquida foi de R$ 9 bilhões e o Ebitda de R$ 1,4 bilhão.

Em comunicado, a Eletrobras destaca que, no quarto trimestre de 2022 , o Escritório de Transformação lançado em setembro do ano passado, teve importantes avanços em suas 40 iniciativas estruturantes, contabilizando mais de 700 marcos de entregas relevantes.

“O escritório foi criado para orquestrar as diferentes frentes de trabalho em execução para a transformação da companhia e ganhou tração desde o seu início. Como exemplos de iniciativas podemos citar o PDV, que teve cerca de 2,5 mil aposentados inscritos; a definição da nova estrutura organizacional de topo da companhia; e a conversão das empresas do grupo em subsidiárias integrais, trazendo maior eficiência para a Eletrobras”, destaca, em nota, Wilson Ferreira Junior, presidente da companhia.

Diretora Financeira e de Relações com Investidores, Elvira Presta ressalta a iniciativa que possibilitou a redução de R$ 1,3 bilhão na provisão de empréstimos compulsórios, além de deságio de R$ 563 milhões com acordos judiciais.

“Como empresa privada, a Eletrobras passou a ter flexibilidade para negociar acordos, gerando benefícios pela redução não apenas do valor provisionado, mas também pela menor exposição à atualização monetária e pela redução de riscos possíveis e remotos”, explica Elvira.

