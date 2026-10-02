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movimentações Após proibição das bets, última semana de setembro registra queda de 3,1% no número de Pix Fim do mês costuma registrar recuo no total de operações mas, agora, retração foi um pouco maior. Volume financeiro movimentado, porém, cresceu

O número de operações feitas via Pix registrou, na última semana de setembro, a maior queda para o período desde 2022. O recuou mais acentuado ocorreu na mesma semana em que o governo federal publicou a medida provisória que proibiu as apostas em bets no país.

Uma análise do Globocom base nos dados do sistema de pagamentos entre os dias 24 e 30 de setembro mostra que foi realizada 1,57 bilhão de transferências, volume 3,1% abaixo da semana imediatamente anterior e 7,5% menor que a média das três semanas anteriores.

A retração foi a maior observada em uma última semana de setembro desde 2022. Contudo, apesar de ocorrer em meio à proibição das bets, não é possível atribuir a mudança apenas à nova legislação. A quantidade de operações e o valor transferido via Pix sofrem variações sazonais ao longo do mês e do ano. Datas associadas a pagamentos de salários, feriados, fins de semana e períodos de maior consumo, por exemplo, podem alterar significativamente o volume de transações.

Por lei, apostas e pagamentos nas bets só podem ser feitos via Pix.

As últimas semanas de setembro já vinham registrando redução no número de operações em relação à semana anterior. Entretanto, a intensidade foi maior tanto na comparação entre a última semana e a semana anterior quanto em relação às três semanas anteriores.

A queda da última semana comparada à semana anterior havia variado de 1,9%, em 2025, a 2,4%, em 2023. Em 2026, chegou a 3,1%.

A diferença também aparece quando a referência é a média das três semanas anteriores do mesmo mês. Nesse critério, a queda de 7,5% em 2026 também foi a maior da série de setembro. Até então, o maior recuo havia sido de 6,7% em 2025.

Volume movimentado cresce

A redução na quantidade de Pix, entretanto, não foi acompanhada por uma queda no dinheiro movimentado. Embora o número de operações tenha recuado 3,1% em relação à semana anterior, o volume financeiro transferido cresceu 5,3%. Com isso, o valor médio por operação aumentou 8,7%.

Quando a última semana é comparada à média das três anteriores, o contraste permanece: a quantidade de operações caiu 7,5%, enquanto o valor movimentado recuou apenas 1,2%. O valor médio de cada Pix ficou, assim, 6,8% maior.

O mesmo fenômeno aparece nos dois últimos dias de setembro. Nos dias 29 e 30, o número de operações ficou 4,1% abaixo da média dos quatro pares equivalentes anteriores, formados pelos mesmos dias da semana. O valor movimentado, por outro lado, ficou 10,2% acima, fazendo com que o tíquete médio fosse 14,9% maior.

O resultado também aparece em uma comparação que leva em conta o dia da semana. Nos dias 29 e 30 de setembro, uma terça e uma quarta-feira, foram realizadas 474 milhões de operações. O número ficou 0,7% abaixo da média dos 12 pares anteriores formados pelos mesmos dias da semana.

Por esse critério, foi a primeira vez desde 2021 que o fechamento de setembro ficou abaixo de sua referência. Nos cinco setembros anteriores, os dois últimos dias haviam registrado de 3,3% a 18% mais operações que os respectivos períodos comparáveis quando considerados o dia da semana.

Para o levantamento, o GLOBO utilizou as estatísticas diárias do Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI), publicadas pelo Banco Central. Os dados são agregados e não permitem identificar remetentes e destinatários das transferências. Por isso, não é possível separar as operações relacionadas às plataformas de apostas das demais movimentações feitas pelo Pix.

A Medida Provisória que proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa em todo o país foi editada no dia 25 de setembro pelo presidente Lula.

O Banco Central determinou que instituições financeiras, instituições de pagamento e demais participantes dos arranjos de pagamento impeçam o processamento, a liquidação e a viabilização de transações destinadas às casas de apostas desde a publicação da medida. A restrição não se aplica, porém, às operações necessárias ao encerramento das atividades e à restituição de valores aos apostadores.

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