Sex, 24 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta24/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EUA

Após promessa de bilhões, governo Trump libera primeiro visto 'cartão ouro' de US$ 1 milhão

Secretário de Comércio afirma que apenas um candidato foi autorizado até agora, enquanto centenas ainda estão em análise no programa voltado a estrangeiros de alta renda

Reportar Erro
O presidente dos EUA, Donald Trump, exibe um 'Cartão de Ouro Trump' enquanto faz um anúncio na Sala Roosevelt da Casa Branca, em Washington, D.C., em 19 de dezembro de 2025O presidente dos EUA, Donald Trump, exibe um 'Cartão de Ouro Trump' enquanto faz um anúncio na Sala Roosevelt da Casa Branca, em Washington, D.C., em 19 de dezembro de 2025 - Foto: AFP

O governo do presidente Donald Trump aprovou o primeiro visto do chamado “cartão ouro”, programa que permite a estrangeiros pagar ao menos US$ 1 milhão para viver e trabalhar legalmente nos Estados Unidos. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (23) pelo secretário de Comércio, Howard Lutnick, durante uma audiência no Congresso, e contrasta com declarações anteriores sobre a adesão à iniciativa.

Segundo Lutnick, apenas uma pessoa recebeu autorização até o momento, embora “centenas” de candidatos estejam na fila, em análise. A afirmação difere do que ele próprio disse em dezembro, quando afirmou que o governo teria arrecadado o equivalente a US$ 1,3 bilhão em poucos dias com a venda do visto.

Programa busca atrair milionários e substituir modelo antigo

Apresentado em dezembro por Trump como uma espécie de “green card turbinado”, o projeto foi inicialmente divulgado com custo de até US$ 5 milhões por candidato. A proposta, segundo o presidente, seria atrair estrangeiros ricos e impulsionar a economia americana.

A ideia também prevê substituir o tradicional programa EB-5, em vigor há décadas, que concede residência a estrangeiros que investem cerca de US$ 1 milhão em empresas nos Estados Unidos e geram ao menos 10 empregos.

Apesar da baixa adesão inicial, Lutnick demonstrou otimismo com o andamento do novo modelo. “Eles acabaram de montar tudo e queriam ter certeza de que fariam isso perfeitamente”, afirmou o secretário durante a audiência.

Leia também

• Câmbio: mercado está volátil com queda de dólar e do petróleo por sinais de EUA e Irã

• Charles III encara visita delicada aos EUA após tensões entre Trump e Starmer

• China chama de "infundadas" acusações dos EUA sobre roubo de tecnologia de IA

Expectativa de arrecadação e críticas implícitas

Há cerca de um ano, Lutnick chegou a afirmar que o programa poderia gerar até US$ 1 trilhão em receitas e contribuir para equilibrar o orçamento federal. Atualmente, a dívida pública dos Estados Unidos gira em torno de US$ 31,3 trilhões, enquanto o déficit anual projetado é de aproximadamente US$ 2 trilhões, segundo estimativas independentes.

Além do investimento mínimo, cada candidato paga uma taxa adicional de US$ 15 mil para análise do pedido, que, segundo o governo, inclui um processo rigoroso de verificação. O programa também prevê que empresas possam investir até US$ 2 milhões para contratar trabalhadores estrangeiros, mediante pagamento de taxas adicionais.

Estratégia migratória seletiva

O lançamento do visto ocorre em meio a uma política migratória mais rígida do governo Trump, marcada por medidas contra imigrantes sem status legal. Ao mesmo tempo, o presidente tem defendido a ampliação da imigração qualificada, perfil que o “cartão ouro” busca atingir.

O site oficial do programa apresenta um visual chamativo, com o slogan “Desbloqueie a vida na América” e a imagem de um cartão dourado com o rosto de Trump, além de símbolos nacionais como a Estátua da Liberdade e a águia americana. A página também promove um produto ainda mais exclusivo, o “Trump Platinum Card”, no valor de US$ 5 milhões, que oferece benefícios fiscais e permanência prolongada no país.

Modelos semelhantes de vistos para investidores existem em diversos países, como Reino Unido, Espanha, Grécia, Malta, Austrália, Canadá e Itália, que adotam programas para atrair capital estrangeiro por meio da concessão de residência.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter