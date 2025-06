Após quase uma década de expectativas, Tesla finalmente lança seus robotáxis

A- A+

Leia também

• Democrata Ocasio-Cortez pede impeachment de Trump após ataque não autorizado ao Irã

• Vai haver paz ou tragédia ainda maior do que presenciamos nos últimos 8 dias, diz Trump

• Trump pensa em se desfazer de seu Tesla após polêmica com Musk

A Tesla está lançando seus primeiros robotáxis nas ruas de Austin após quase uma década de expectativas criadas por Elon Musk, dando início a uma nova e delicada era para a montadora. O lançamento do serviço de táxi autônomo neste domingo começará de forma modesta, com apenas alguns veículos em áreas limitadas da cidade.

A Tesla selecionou a dedo os primeiros passageiros, que deverão fornecer feedback sobre a experiência. Sendo assim, o público em geral ainda terá que esperar.

Apesar de discreto, o lançamento tem sido altamente aguardado por investidores, que apostam nessa nova linha de negócios para reviver a empresa, abalada por quedas nas vendas e pela reação negativa dos consumidores contra Musk.



O CEO da Tesla está apostando o futuro da companhia na condução autônoma, inteligência artificial e robôs humanoides — áreas empolgantes, mas ainda amplamente não comprovadas.

— Este é o primeiro teste verdadeiro — disse Gene Munster, sócio-gerente da Deepwater Asset Management, em entrevista. — Qualquer coisa que acontecer será amplificada, especialmente o negativo. Há muito em jogo.



A Tesla intensificou recentemente os testes na capital do Texas, onde SUVs Model Y com placas de fabricante têm sido vistos com frequência nas regiões sul e sudeste da cidade. Musk divulgou recentemente nas redes sociais um vídeo de um dos veículos circulando em Austin sem ninguém ao volante.

Alguns detalhes sobre o lançamento vieram à tona nos últimos dias, após usuários de redes sociais — conhecidos por promoverem a Tesla — revelarem que foram selecionados para ter acesso antecipado a um novo aplicativo de robotáxi e ao serviço de transporte por aplicativo.

Segundo os parâmetros de uso publicados por uma dessas contas, os robotáxis estarão disponíveis entre 6h da manhã e meia-noite, todos os dias, dentro de áreas geográficas delimitadas da cidade (que não incluem o aeroporto).

O serviço poderá ser limitado ou indisponível em condições climáticas adversas. Um “monitor de segurança” ficará sentado no banco do passageiro dianteiro durante o período de acesso antecipado.

Musk afirmou que a Tesla lançaria inicialmente de 10 a 20 veículos antes de expandir para mil nos meses seguintes, e depois apresentaria o Cybercab — um modelo construído especialmente para esse fim, sem pedais nem volante.



O CEO tem um histórico de promessas exageradas na área de autonomia. Após insinuar a possibilidade de um serviço de carros autônomos em um plano de negócios de 2016, ele afirmou, três anos depois, que os clientes da Tesla poderiam utilizar seus veículos como robotáxis até 2020.

A Tesla oferece há tempos um sistema chamado Full Self Driving (Condução Totalmente Autônoma) que, apesar do nome, exige supervisão constante do motorista e não torna os veículos autônomos. A empresa afirmou que operará sua rede de robotáxis com uma versão “não supervisionada” do software, que não exigirá a presença de um motorista humano para monitoramento.

A segurança é um fator crucial nas operações de veículos autônomos. Incidentes que ferem ou matam pessoas podem levar a repressões regulatórias e a uma atenção negativa para as empresas. A Cruise, divisão de veículos autônomos da General Motors (hoje extinta), suspendeu sua frota no final de 2023 e teve sua licença de operação cassada na Califórnia após um acidente que feriu um pedestre.

A Uber Technologies deixou de testar veículos autônomos depois que um de seus SUVs atropelou e matou um pedestre no Arizona, em 2018. Menos de três anos depois, a empresa concordou em vender sua divisão de veículos autônomos.



Austin se tornou um polo de operações com veículos autônomos. A Waymo, pertencente à Alphabet, controladora do Google, está expandindo sua atuação na cidade por meio de uma parceria com a Uber. A Zoox, da Amazon, também está realizando testes por lá.

No Texas, a Tesla enfrenta poucas restrições para operar veículos autônomos. Veículos sem motorista são obrigados a estar equipados com câmeras, ter seguro e obedecer às regras de trânsito. Atualmente, não é exigida uma licença para serviços de transporte por aplicativo (rideshare).

No nível federal, as autoridades estão tomando medidas para facilitar a implantação de veículos autônomos sem controles tradicionais, como volante ou pedais. A Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário (NHTSA, na sigla em inglês) afirmou neste mês que vai simplificar o processo de obtenção de isenção para esse tipo de veículo, que, segundo a política atual, pode levar anos para ser aprovado.

Veja também