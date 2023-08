A- A+

petrobras Após reajustar preços, presidente da Petrobras diz que paridade de importação é "estupidez" A companhia anunciou na terça-feira um reajuste nos preços da gasolina e diesel, após elevação do preço do petróleo no mercado internacional

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, classificou nesta quarta-feira como "estupidez" a política de paridade de importação (PPI) adotada no governo de Michel Temer e interrompida em maio, no terceiro mandato de Lula. Nesta terça-feira (15), a companhia anunciou um reajuste nos preços da gasolina e diesel, após elevação do preço do petróleo no mercado internacional.

"Temos a missão de organizar a Petrobras, eu não diria reconstruir (...) A Petrobras foi criada para resolver o problema da dependência da importação de petróleo. O objetivo sempre foi buscar maior independência da importação. O PPI é a maior estupidez que um país pode praticar, não sendo importador e sendo autossuficiente em petróleo, que foi alcançada depois de tanto tempo" disse.

Prates está sendo ouvido por senadores, em audiência pública conjunta das Comissões de Serviços de Infraestrutura e de Desenvolvimento Regional. Na sessão, ele está presentando o plano de atuação da empresa, e buscando explicar a nova política de preços da companhia.

Nesta última terça-feira (15), a Petrobras anunciou uma elevação nos preços da gasolina e do diesel, cobrados nas refinarias a partir de hoje.

A gasolina subiu 16,2% ou R$ 0,41 (R$ 2,93 por litro);

O diesel subiu 25,8% ou R$ 0,78 (R$ 3,80 por litro);

É a primeira vez que a empresa aumentou os preços dos combustíveis desde que Jean Paul Prates assumiu a presidência, no fim de janeiro;

O reajuste deve ter um impacto de 0,40 ponto percentual no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), segundo avaliou o presidente do Banco Central, ontem.

A Petrobras anunciou esse reajuste sob pressão externa, com aumento do preço do petróleo cotado em dólar. Apesar disso, os preços no Brasil continuam defasados em relação ao mercado internacional. De acordo com dados da Abicom, a gasolina ainda ficará 21,6% mais barata que no exterior.

Isso ocorre, sobretudo, pela nova política de preços da companhia, adotada em maio. A política de paridade de preços de importação (PPI), adotada no governo Temer, foi encerrada.

Apesar de ainda considerar na precificação o preço internacional do petróleo, a nova política tem outros itens na formação de preços, como as condições de refino e logística da Petrobras. Segundo a empresa, isso permitiu uma redução da volatilidade nos preços de gasolina e diesel.

