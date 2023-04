A- A+

e-commerce Após recuo, secretário do Tesouro diz que governo busca punição a empresas que burlam regras Fazenda queria "fechar a torneira" da evasão ilegal e acabar com o benefício de isenção de compras de até US$ 50

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta quarta-feria que o governo vai atuar de forma mais punitiva com as empresas que burlarem as regras no comércio eletrônico.

A responsabilização é importante, porque isso não deixa de ser crime. Tem esse trabalho de responsabilização sim, disse Ceron, em entrevista à Globonews.

A Fazenda queria “fechar a torneira” da evasão ilegal e acabar com o benefício de isenção de compras de até US$ 50, válida para pessoas físicas, mas utilizadas irregularmente por empresas.

Após repercussão negativa - pelo impacto que isso poderia ter sobre os preços e o consumo - o presidente Lula pediu para o Ministério focar unicamente em novos protocolos de fiscalização para evitar evasão fiscal, sem mudar a regra existente de isenção

