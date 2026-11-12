A- A+

AMERICANAS Após recuperação judicial, Americanas aposta em venda que começa no digital e movimenta loja física No 1º balanço após sair da reestruturação provocada pelo escândalo de fraude contábil, ela teve perda de R$ 352 milhões

No primeiro balanço após o fim da sua recuperação judicial motivada por um escândalo de fraude contábil, a Americanas mostrou operação mais eficiente até setembro, mas ainda com prejuízos a reverter. Os números foram divulgados na noite de hoje pela companhia.

Para os executivos da varejista, a prioridade continua sendo estabilizar o caixa através do resultado da operação, gastando menos em lojas físicas enxutas e vendendo mais com o apoio do digital que “serve” a elas.

— A Americanas teve uma mudança drástica de orientação como companhia. O digital era um e-commerce com marketplace. Agora é um digital que serve à loja. A compra começa no site e termina na loja física, que é o foco da operação — diz o CEO Fernando Soares, exemplificando as vantagens: — O que acontece é que a pessoa busca comodidade e compra no site, mas quando chega na loja para buscar o produto acaba aumentando o tíquete. Se a loja está bem sortida, cumpre a função dela de surpreender. Nossa estratégia está em cima disso.

Maquiagem e 'sport nutrition'

O modelo aproveita o que as concorrentes de Americanas não têm: capilaridade das lojas físicas, para disponibilizar rapidamente produtos comprados on-line. A receita com essas vendas (on-line to offline) cresceu 80,3% em um ano, considerando o acumulado de janeiro a setembro. Na comparação entre o terceiro trimestre deste ano e do anterior, o salto é de 93,8%.

Apesar da receita oriunda do digital ser de apenas 6% atualmente (já foi de 54% em 2022, quando o modelo de negócios era outro), grandes eventos mostram que isso pode aumentar. A projeção de filas longas aumenta a preferência pelos cliques. Na Páscoa e na Copa do Mundo, o digital respondeu por 11% e 30% das vendas de lojas, respectivamente. O Natal deve repetir a curva, embora a empresa evite falar em números.

— Temos uma lição de casa para fazer, pois o crescimento do modelo foi mais rápido do que a gente imaginava. O digital traz oportunidade de vender mais. Mas é preciso ter estrutura pra atender um pedido em até uma hora e o consumidor não cancelar a compra — admite Soares.

A missão de aumentar o tíquete desses clientes na loja tem sido desenhada através da diferenciação do sortimento. Rumos aos cem anos, que serão completados em 2029, a Americanas reorganizou sua proposta de valor em cinco universos estratégicos: Guloseimas, Moda Conforto, Brinquedos, Cuidado com a Casa, e Beleza. E já vem testando novidades.

Em moda conforto, o fitness ganhou espaço, com tops e leggings lisas e mais acessíveis. Em cuidados pessoais, começou a oferecer maquiagem. E em guloseimas, os itens de sport nutrition que costumam ser capturados até na fila para o caixa, como gel de carboidrato, barrinhas e bebidas lácteas.

Tudo isso distribuídos em espaços físicos geralmente de 700 a 1 mil m², entregando mais conveniência para o cliente sem tempo a perder. E redução de custos para a rede que precisa melhorar o caixa. Ao longo de 2026, Americanas reduziu suas áreas de lojas, principalmente fechando o segundo piso de diversas unidades, e viu as vendas delas aumentarem. Nas mesmas lojas, segundo o balanço de janeiro a setembro, cresceu 8,7% em relação a 2025. Já a receita bruta por m² subiu 9,3%.

Há menos de um mês, a Americanas conseguiu o encerramento do processo de recuperação judicial. A decisão reconheceu o estrito cumprimento de todas as obrigações previstas no plano de reestruturação, quase quatro anos após a companhia enfrentar uma crise sem precedentes provocada pelo maior escândalo de fraude contábil da história corporativa do país.

O prejuízo de Americanas, de janeiro a setembro, chegou a R$ 955 milhões. A perda superao registrado no mesmo período de 2025: R$ 227 milhões. Somente no terceiro trimestre, a varejista perdeu R$ 352 milhões, ante um lucro de R$ 367 milhões em igual período de 2025.

— No resultado do ano passado, a gente tinha um Ebitda positivo (lucro antes de juros, impostos e amortizações), reconhecemos créditos fiscais, fechamos acordo com PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional). Ganhos absolutamente válidos, que vão ajudar a companhia daqui para a frente, mas não tem como ter volume parecido— explica o CFO Sebastien Durchon.

As fraudes descobertas em 2023

Em janeiro de 2023, Sergio Rial, ex-CEO do Santander, assumiu o comando da Americanas, mas renunciou ao cargo depois de apenas nove dias. Ele revelou que havia inconsistências contábeis em balanços financeiros que inflaram o resultado da empresa em pelo menos R$ 25,3 bilhões, mais tarde comprovadas como uma fraude praticada de forma sistemática por anos.

A Americanas pediu recuperação judicial ainda naquele mês e apresentou uma primeira versão do plano de recuperação em março, mas o documento só foi aprovado quase no fim daquele ano. Das fraudes estimadas em R$ 25,3 bilhões, a dívida total considerada no plano de recuperação superava R$ 50 bilhões, dos quais cerca de R$ 43 bilhões correspondiam a débitos concursais, sujeitos à renegociação com credores.

O plano de recuperação envolveu um aporte emergencial entre R$ 7 bilhões e R$ 12 bilhões dos acionistas de referência — o trio de bilionários Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Herrmann Telles —, parte de um plano de capitalização total de R$ 24 bilhões (que incluiu também R$ 12 bilhões em conversão de dívidas por credores).

Na sexta-feira da semana passada, a Justiça Federal do Rio aceitou denúncia apresentada pelo Ministério Público em março de 2025 e tornou réus o ex-CEO da Americanas Miguel Gutierrez e outros 11 ex-executivos da varejista acusados de 28 manobras fraudulentas e crimes como organização criminosa, manipulação do mercado de capitais, uso indevido de informações privilegiadas e falsidade documental.

Veja também