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CRISE NA NVIDIA Após renúncia, Nvidia agradece a Jensen Huang por 'contribuições profundas' como CEO da empresa Quem assume o cargo de presidente-executiva interina é a diretora financeira da companhia, Colette Kress, que acumulará as duas funções até a escolha de um novo CEO

Após a renúncia de Jensen Huang como CEO da fabricante de chips Nvidia, a empresa emitiu um comunicado em seu site oficial e agradeceu ao ex-presidente-executivo por suas "contribuições profundas" ao longo de 33 anos no cargo.

Cofundador da gigante da tecnologia, Huang deixou o cargo nesta quinta-feira, dias após confessar ter mantido um relacionamento extraconjugal com a empresária chinesa Alice Huang, suspeita pelas autoridades americanas de espionagem para Pequim.

No comunicado sobre a mudança, a Nvidia também falou sobre a trajetória de Huang e seu papel no desenvolvimento da companhia e do setor de tecnologia.

"As contribuições de Jensen para a Nvidia são profundas. A empresa é uma das companhias de tecnologia mais importantes do mundo. O conselho e a empresa agradecem a Jensen por suas contribuições imensuráveis à companhia e ao setor", publicou a empresa em seu site oficial.

Dias antes da renúncia de Huang, a Nvidia havia aberto uma investigação independente sobre o CEO, e o Departamento de Justiça americano começou a apurar a atuação de uma empresa ligada a Alice Huang. O caso também chegou ao Congresso dos Estados Unidos e provocou repercussões no mercado financeiro.

O escândalo que envolve o ex-presidente-executivo e cofundador da empresa reúne personagens dos setores de tecnologia, política e inteligência internacional. A crise também trouxe à tona um segundo relacionamento atribuído a Huang e levantou questionamentos sobre a segurança da fabricante de chips.

Quem assume o comando?

Quem assume o comando interino da empresa é Colette Kress, nomeada em comunicado oficial após Huang deixar os cargos de presidente, presidente-executivo e integrante do conselho de administração da companhia.

Atual vice-presidente executiva e diretora financeira da gigante americana de tecnologia, Colette assumirá temporariamente o comando da empresa enquanto o conselho procura um sucessor definitivo.

A Nvidia informou que já iniciou o processo de seleção e que avaliará candidatos internos e externos. O comunicado não apresentou justificativas para a saída de Huang nem detalhou os motivos da renúncia.

Kress ocupa os cargos de vice-presidente executiva e diretora financeira da Nvidia desde setembro de 2013, quando ingressou na companhia. Ao longo de sua trajetória, liderou a área financeira e participou do crescimento e da evolução dos negócios.

Antes de chegar à Nvidia, trabalhou por quase 25 anos em cargos financeiros de grandes empresas de tecnologia, entre elas Cisco e Microsoft. Ela é formada em Finanças pela Universidade do Arizona e possui mestrado em Administração de Empresas pela Southern Methodist University.

Em comunicado, a executiva afirmou que pretende dar continuidade à estratégia da companhia e ao trabalho desenvolvido por Huang.

"A força da Nvidia sempre esteve em seu pessoal e, junto com nossa equipe de liderança, estou comprometida em dar continuidade à extraordinária base construída por Jensen ao longo dos últimos 33 anos", afirmou Colette Kress, agora presidente-executiva interina e diretora financeira: "Continuaremos avançando no trabalho que tornou a Nvidia líder em computação acelerada e inteligência artificial, além de aproveitar as oportunidades que temos pela frente. Nosso foco continua sendo atender nossos clientes, parceiros, desenvolvedores e acionistas".

Novo presidente do conselho

Além da mudança no comando executivo, a Nvidia anunciou a nomeação de Harvey C. Jones como primeiro presidente do conselho de administração da empresa.

Empresário, executivo do setor de tecnologia e investidor de capital de risco há mais de 30 anos, Jones já ocupou os cargos de presidente-executivo e presidente do conselho da Synopsys.

Ele elogiou a escolha de Kress e afirmou que a mudança no comando não deverá interromper as operações da companhia.

"Colette ajudou a liderar a Nvidia durante um período de crescimento extraordinário e tem profundo conhecimento de nossos negócios, clientes, operações e situação financeira", afirmou Harvey Jones: "Ela conta com o apoio de uma experiente equipe de liderança, que tem sido fundamental na execução da estratégia da Nvidia e no avanço de seu planejamento tecnológico. O conselho tem plena confiança em Colette e na equipe de liderança, e esperamos que as operações da empresa, os compromissos com os clientes e o planejamento de produtos continuem sem interrupções"

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