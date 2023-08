A- A+

Aeroporto Após reunião na Fazenda, Claudio Castro cobra cumprimento de acordo para redução de voos do Galeão O tema do encontro, no entanto, não foi a situação do aeroporto do Rio, mas o regime de recuperação fiscal e recursos de exploração de petróleo que estão bloqueados na Justiça

Após encontro com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Carnevalli Durigan, em Brasília, o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, cobrou do governo federal o cumprimento do acordo feito com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de limitar os voos do Santos Dumont à ponte aérea (Rio-SP) e à capital federal.

- A palavra foi do presidente Lula e espero que os ministros dele façam a palavra dele ser cumprida, assim como eu faço com os meus secretários fizeram com que minha palavra seja cumprida - disse Castro, ao deixar a Fazenda.

O tema do encontro com Durigan, no entanto, não foi a situação do aeroporto do Rio, mas o regime de recuperação fiscal e recursos de exploração de petróleo que estão bloqueados na Justiça. Castro falou com jornalistas na portaria da Fazenda.

Na semana passada, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, disse ao prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), que a medida dependerá da aprovação de um projeto de lei no Congresso Nacional, o que pode ser demorado. Paes defende a publicação de uma portaria.

Castro afirmou que, dificilmente, a solução deverá ser anunciada ainda nesta semana, quando o presidente irá ao Rio.

- As negociações ainda estão acontecendo

As autoridades do Rio cobram uma resposta rápida do governo federal, diante da situação do Galeão. A expectativa é que, com a restrição das operações no Santo Dumont, as empresas migrem voos para o Galeão.

