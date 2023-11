A- A+

FAZENDA Após reuniões com Lula, Haddad diz que vai antecipar estratégia e não responde sobre meta fiscal Ministro da Fazenda teve três encontros com o presidente Lula nesta quarta-feira (1º)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não pode antecipar estratégias e evitou responder sobre eventual mudança na meta fiscal de 2024, que estabelece como regra zerar o déficit das contas públicas.

Haddad vem apontando para a chamada "erosão" da base fiscal como uma das causas para a queda arrecadação do país, mesmo com o crescimento do PIB acima do esperado. Isso significa que há uma diminuição do valor sobre o qual são incididos os impostos federais. Ele declara que Lula está "preocupado" com essa situação:

— Não posso antecipar estratégia porque eu tenho que primeiro levar ao conhecimento do presidente, porque ele precisa validar as decisões que precisamos tomar. Ele está preocupado, porque ele está vendo que uma coisa de 2017 está repercutindo agora — disse Haddad.

Haddad teve três encontros com o presidente Lula nesta quarta-feira. O primeiro foi com os presidentes de bancos públicos, incluindo o novo titular da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira. Os outros dois contaram com a participação do ministro da Casa Civil, Rui Costa; ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; e Ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Veja também

