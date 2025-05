A- A+

MINISTRO DA FAZENDA Após rodada com big techs nos EUA, Haddad se reúne com presidente do México Visita marca encerramento da viagem internacional do ministro da Fazenda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está nesta quarta-feira na Cidade do México, onde cumpre compromissos com autoridades e empresários para fortalecer as relações econômicas entre Brasil e México. A agenda marca o fim da viagem internacional iniciada no último domingo, que também passou por cidades dos Estados Unidos.

Na capital mexicana, Haddad se reúne com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, e também terá encontros com o secretário da Fazenda e do Crédito Público, Edgar Amador, e com o chefe do gabinete da Presidência, Lázaro Cárdenas.

Antes disso, participa de um café da manhã com o embaixador do Brasil no México, Nedilson Jorge, e se reúne com representantes de empresas brasileiras que atuam no país, como Nu México, Tramontina, WEB, Marcopolo, Eurofarma e Coca-Cola.

Segundo o Ministério da Fazenda, a viagem ao México tem como foco aprofundar o diálogo econômico entre os dois países, com Ênfase em temas como transição energética, sustentabilidade e integração produtiva regional.

A agenda de hoje encerra a série de compromissos internacionais de Haddad nesta semana. Nos Estados Unidos, o ministro participou de reuniões com grandes empresas de tecnologia para apresentar o plano brasileiro de atração de investimentos em data centers e inteligência artificial.

Veja também