Empresa Internacional
Após superar a Amazon, SpaceX se torna a quinta maior empresa em valor de mercado
Desde sua estreia na Bolsa na sexta-feira passada (12), o título da empresa de Elon Musk registrou valorização de quase 40%
A empresa SpaceX, de Elon Musk, tornou-se nesta terça-feira (16) a quinta maior em valor de mercado no mundo, após superar a Amazon, poucos dias depois de sua estreia histórica na Bolsa.
Pouco depois da abertura de Wall Street, às 13h40 GMT (10h40 de Brasília), a ação da SpaceX registrou uma alta de 9,98%, a 209,78 dólares, o que deixa seu valor de mercado acima de 2,7 trilhões de dólares.
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Desde sua estreia na Bolsa na sexta-feira passada, o título da empresa de Elon Musk registrou valorização de quase 40%.