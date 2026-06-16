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Empresa Internacional Após superar a Amazon, SpaceX se torna a quinta maior empresa em valor de mercado Desde sua estreia na Bolsa na sexta-feira passada (12), o título da empresa de Elon Musk registrou valorização de quase 40%

A empresa SpaceX, de Elon Musk, tornou-se nesta terça-feira (16) a quinta maior em valor de mercado no mundo, após superar a Amazon, poucos dias depois de sua estreia histórica na Bolsa.

Pouco depois da abertura de Wall Street, às 13h40 GMT (10h40 de Brasília), a ação da SpaceX registrou uma alta de 9,98%, a 209,78 dólares, o que deixa seu valor de mercado acima de 2,7 trilhões de dólares.

Desde sua estreia na Bolsa na sexta-feira passada, o título da empresa de Elon Musk registrou valorização de quase 40%.

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