Ter, 16 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça16/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Empresa Internacional

Após superar a Amazon, SpaceX se torna a quinta maior empresa em valor de mercado

Desde sua estreia na Bolsa na sexta-feira passada (12), o título da empresa de Elon Musk registrou valorização de quase 40%

Reportar Erro
Empresa da SpaceXEmpresa da SpaceX - Foto: Patrick T. Fallon / AFP

A empresa SpaceX, de Elon Musk, tornou-se nesta terça-feira (16) a quinta maior em valor de mercado no mundo, após superar a Amazon, poucos dias depois de sua estreia histórica na Bolsa.

Pouco depois da abertura de Wall Street, às 13h40 GMT (10h40 de Brasília), a ação da SpaceX registrou uma alta de 9,98%, a 209,78 dólares, o que deixa seu valor de mercado acima de 2,7 trilhões de dólares.

Leia também

• Ex-presidente do Banco dos Brics ganha espaço entre conselheiros de Flávio na economia

• BTG/Nexus: 49% avaliam a economia do País como ruim ou péssima; 19% consideram boa

• Sesi-PE oferece 200 vagas em oficinas gratuitas de economia criativa em cinco cidades de Pernambuco

Desde sua estreia na Bolsa na sexta-feira passada, o título da empresa de Elon Musk registrou valorização de quase 40%.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter