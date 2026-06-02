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Internacional

Após tarifaço dos EUA, Lula destaca abertura do mercado chinês para carne brasileira

Governo brasileiro diz que reconhecimento sanitário da China deve ampliar exportações de carne bovina ao país

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Presidente LulaPresidente Lula - Foto: Michael Dantas/AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou o reconhecimento do Brasil como livre da febre aftosa pela China. Ele ressaltou que a decisão do governo chinês veio no mesmo dia que o governo dos Estados Unidos apresentou uma proposta de tarifa de 25% sobre produtos brasileiros.
 

Segundo Lula, o reconhecimento abre espaço para que o Brasil possa vender carne para outros países. Desde a implementação da primeira tarifa dos Estados Unidos, o governo brasileiro tem pregado a diversificação de parceiros comerciais em diversos setores, inclusive agropecuário.

— Mas como Deus escreve certo por linhas tortas, nada acontece de graça. O que aconteceu hoje para se contrapor a medida do (Donald) Trump (presidente dos EUA)? A China aceitou que o Brasil está nacionalmente livre da febre aftosa, que a nossa carne está livre para o mercado chinês. Então, veja, eu tenho muita sorte, eu não vou ficar chorando. Se você não quer comprar de mim, pode ficar com suas coisas, eu vou vender para outro — afirmou Lula em evento em Goiás nesta terça-feira.

 

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A febre aftosa é uma doença viral que acomete bovinos e suínos. O reconhecimento deve derrubar as restrições que vigoram atualmente. O Ministério da Agricultura e Pecuária disse em nota que a decisão deve ampliar as oportunidades para as exportações de produtos bovinos e suínos oriundos do Brasil no mercado chinês, “como miúdos e carne com osso”.

Segundo dados do governo, as exportações do agronegócio brasileiro com destino à China ultrapassaram US$ 50 bilhões em 2025.

No evento em Catalão (GO), o presidente ressaltou que as novas tarifas propostas pelo governo americano devem prejudicar setores da economia brasileira, como o agro.

— Só para você lembrar, ele (Flávio Bolsonaro) hoje foi dizer que não falou nada. Ele falou. Ele foi pedir arrego. Foi: “Trump, dá uma porrada no Lula, taxa o Lula, pq o Lula vai ganhar as eleições Trump, não deixa, prejudica o Lula”. Imbecil, ele não sabe que ele não vai prejudicar o Lula, ele vai prejudicar o povo brasileiro, os empresários, nosso agronegócio.

O relatório divulgado pelo governo americano afirma que determinadas políticas e práticas do Brasil seriam "irrazoáveis" e prejudicariam empresas dos Estados Unidos. Entre os pontos citados estão o Pix, questões relacionadas ao comércio digital, propriedade intelectual, etanol, combate ao desmatamento e corrupção.

Nos bastidores, integrantes do governo brasileiro consideraram a proposta sem fundamento técnico consistente e classificaram como "absurda" a inclusão de alguns argumentos apresentados pelos americanos. Ao mesmo tempo, auxiliares do presidente Lula avaliam que o resultado poderia ter sido mais severo, já que a tarifa sugerida ficou em 25% e o documento prevê uma ampla lista de exceções, além de mencionar a possibilidade de um acordo entre os dois países.

Em um encontro nesta terça-feira, ministros do governo devem alinhar a estratégia do governo diante da nova escalada comercial. Entre as alternativas em análise estão a manutenção das negociações com Washington, por meio do grupo de trabalho criado após a reunião entre Lula e Donald Trump em maio, e eventuais medidas de resposta com base nos instrumentos previstos pela Lei da Reciprocidade Econômica.

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