Negócios Após tarifas de Trump, Nintendo adia pré-vendas do Switch 2 Empresa afirmou que vai manter a data de lançamento original do novo console, em 5 de junho. Previsão é de que o Switch 2 chegue ao mercado americano a US$ 450

A Nintendo anunciou que está adiando as pré-vendas do novo Switch 2 devido a preocupações com o impacto das tarifas globais instituídas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

As pré-vendas do novo dispositivo não começarão na próxima quarta-feira, dia 9 de abril, como planejado originalmente, disse um porta-voz da Nintendo na sexta-feira, “a fim de avaliar o impacto potencial das tarifas e as condições de mercado em evolução”.

A Nintendo afirmou que manterá a data de lançamento original de 5 de junho, quando o Switch 2 chegará ao mercado por US$ 450 nos EUA, algo em torno de R$ 2.500.

A empresa ainda não definiu uma nova data para o início das pré-vendas.

A Nintendo, sediada em Kyoto, Japão, revelou o Switch 2 no início desta semana, no mesmo dia em que Trump anunciou tarifas globais, incluindo taxas de 24% sobre o Japão e 46% sobre o Vietnã, onde a empresa tem transferido cada vez mais sua produção.

As ações da Nintendo negociadas nos EUA caíram 3,6% no fim da manhã em Nova York.

