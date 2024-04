Após viagem surpresa à China, Elon Musk fecha acordo estratégico para Tesla

A- A+

A rápida visita de Elon Musk à China rendeu dividendos imediatos, com a Tesla eliminando dois obstáculos importantes para introduzir seu sistema de assistência ao motorista no maior mercado automotivo do mundo.

A montadora americana fará uma parceria com a gigante chinesa de buscas Baidu para implantar a tecnologia de mapeamento e navegação para dar suporte ao que ela chama de Full-Self Driving ou FSD, usado em direção autônoma de veículos. A Tesla também foi aprovada em um requisito importante de segurança e privacidade de dados, o que ajudaria a aliviar algumas das preocupações sobre a introdução do FSD no mercado chinês.

O acordo da Tesla com a Baidu ocorreu em uma visita surpresa de Musk a Pequim no domingo, quando se encontrou com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, e buscou aprovação para o software de assistência ao motorista que poderia ajudar a deter a queda da receita da montadora americana de carros elétricos, que enfrenta o declínio das vendas e preocupações com a segurança dos dados.

Como secretário do Partido Comunista Chinês para Xangai, Qiang ajudou a empresa a estabelecer o que hoje é sua principal fábrica no mundo.

Ao fechar o acordo com a Baidu, a Tesla superou um importante obstáculo regulatório. As empresas estrangeiras que vendem veículos inteligentes na China são obrigadas a usar um dos cerca de 20 fornecedores locais aprovados de sistemas de mapeamento e navegação, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.

A Tesla tinha cerca de 7,5% do mercado de veículos elétricos na China no primeiro trimestre, e o país é o segundo maior mercado da montadora.

Com a notícia do acordo, as ações da Tesla subiram até 6,6% nas negociações pré-mercado nos Estados Unidos, enquanto o Baidu saltou 2,4% em Hong Kong.

Embora a Tesla tenha inicialmente desfrutado de uma recepção com tapete vermelho na China, sua sorte se desvaneceu recentemente, pois enfrenta uma concorrência mais acirrada dos fabricantes de veículos elétricos domésticos liderados pela BYD.

A participação da Tesla no mercado automotivo da China diminuiu para cerca de 6,7% no quarto trimestre de 2023, em comparação com 10,5% no primeiro trimestre do ano passado, de acordo com cálculos da Bloomberg baseados em dados da Associação de Carros de Passageiros da China.

Os sistemas avançados de assistência ao motorista estão se tornando cada vez mais comuns na China, com muitos participantes locais, incluindo a Xpeng e a Xiaomi, usando-os como um ponto de venda para veículos.

Embora o conjunto de recursos da empresa exija supervisão constante e não torne os carros da Teslas autônomos, a empresa cobra US$ 8.000 por eles nos EUA, ou US$ 99 por mês por uma assinatura.

As montadoras também obtiveram sucesso ao cobrar mais pelos recursos de assistência ao motorista, que a Tesla poderia usar depois de ter reduzido os preços a níveis que podem ter eliminado o lucro operacional que está obtendo do mercado.

A aprovação do FSD na China seria um grande impulso para a Tesla, que está saindo de seu primeiro declínio ano a ano na receita trimestral desde 2020. Mesmo depois de reduzir os preços, a empresa vendeu menos carros no primeiro trimestre.

Musk está cortando o número de funcionários em pelo menos 10% e procurando acelerar novos modelos, incluindo veículos mais baratos, que podem estar prontos no início de 2025, se não antes do fim do ano.

A visita surpresa de Musk à China é "um momento decisivo", disse Dan Ives, analista sênior da Wedbush Securities, em uma entrevista à Bloomberg Television:

—Isso poderia abrir o FSD na China, o que eu vejo como o desbloqueio do que realmente poderia ser a oportunidade de ouro para eles.

A parceria com a Baidu — um dos cerca de 20 fornecedores qualificados com credenciais de mapeamento de alto nível do país que podem ser aplicadas em funções de assistência ao motorista — permitirá que a Tesla aproveite os serviços de navegação e mapeamento em nível de pista da empresa chinesa. A Tesla tem usado o Baidu para mapeamento e navegação no carro desde 2020.

Embora a obtenção do sinal verde para o FSD na China possa ajudar a Tesla a recuperar algum terreno perdido, seus sistemas de assistência ao motorista têm se mostrado problemáticos nos EUA. O principal órgão regulador de segurança automotiva dos EUA acaba de abrir uma investigação sobre o sistema Autopilot da empresa, que tem menor capacidade, citando 20 acidentes ocorridos desde dezembro envolvendo veículos que receberam uma atualização de software over-the-air para evitar o uso indevido.

Durante uma teleconferência sobre resultados da empresa na semana passada, Musk enfatizou a importância do desenvolvimento da direção autônoma, dizendo que as pessoas que duvidam da capacidade da Tesla de "resolver" a autonomia não deveriam investir na empresa.

Musk deixou Pequim nesta segunda-feira, de acordo com o FlightRadar24.

