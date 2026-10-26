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LULA REELEITO Após vitória de Lula, ações brasileiras despencam no exterior, com queda de até 27% Derivativo de câmbio aponta para cotação do dólar a R$ 5,55. Papéis de XP e Itaú negociados no exterior desabam

Os investidores se preparam para um dia de fortes oscilações nos preços dos ativos brasileiros nesta segunda-feira após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter vencido a eleiçãocontra Flávio Bolsonaro, o candidato de direita preferido pela maior parte do mercado financeiro.

As primeiras indicações apontavam para uma forte derrocada: um ETF (índice de investimentos) que acompanha ações brasileiras negociadas em Nova York despencou 27% no pré-mercado. No Japão, a queda do ETF de ações brasileiras chegou a 16%, a maior perda intradiária desde 2020.

Um contrato de derivativos cambiais na bolsa CME indicava o real cotado a R$ 5,55 por dólar. Embora não seja uma indicação direta da cotação, esse movimento sugere uma queda de mais de 10% do real em relação ao fechamento de sexta-feira.

As ações negociadas nos Estados Unidos e na Europa de empresas com operações no Brasil registraram fortes quedas. A XP e o Itaú Unibanco recuaram pelo menos 26% no início das negociações nos Estados Unidos, enquanto o Banco Santander e a Telefónica caíram mais de 5%.

Mesas de operações em São Paulo disseram esperar que as vendas sejam tão intensas na manhã de segunda-feira, e as quedas tão acentuadas, que ‘circuit breakers’ possam ser acionados.

A corretora Monte Bravo havia estimado que o Ibovespa poderia despencar 11% na primeira hora de negociação em caso de vitória de Lula. Em uma pesquisa do Citigroup com 73 investidores, publicada na sexta-feira, a maioria esperava que esse resultado levasse a uma queda de pelo menos 5% do real, com as taxas de swap subindo mais de 1 ponto percentual, à medida que operadores desmontassem as apostas em cortes de juros que haviam acumulado após Flávio Bolsonaro superar Lula no primeiro turno, no início deste mês.

— Vai ser um dia duro. O mercado vai reprecificar tudo o que foi prometido — disse Bruno Funchal, CEO da Bradesco Asset Management, que administra R$ 1,1 trilhão em ativos. — Todo mundo foi pego de surpresa. Todo mundo está tentando entender.

Lula, que na visão dos mercados dificilmente promoverá a austeridade fiscal de que o Brasil precisa para reduzir os juros, obteve 51,79% dos votos no segundo turno. Flávio teve 48,21%.

Por ora, os investidores se preparam para o que Homin Lee, estrategista da Lombard Odier em Cingapura, chamou de reversão “inevitável” da alta que tinha sido impulsionada pela vitória de Flávio Bolsonaro no 1º turno.

A corretora Monte Bravo estima que o índice de referência da Bolsa brasileira, o Ibovespa, poder cair mais de 10% na primeira hora de negociação.

Em uma pesquisa do Citigroup, com 73 investidores, publicada na sexta-feira, a maioria esperava que a derrota de Bolsonaro levasse a uma queda de pelo menos 5% do real, com as taxas de juros futuros subindo mais de 1 ponto percentual, à medida que os investidores descartarem as apostas em cortes de juros que haviam feito após Bolsonaro ultrapassar Lula no primeiro turno, no início deste mês.

Com a vitória de Lula, "espera-se que todos deem um passo atrás", disse Cathy Hepworth, que chefia a equipe de dívida de mercados emergentes da gestora de ativos PGIM, da gigante americana Prudential, com US$ 1,5 trilhão em ativos sob gestão.

“Haverá uma reprecificação muitos significativa, talvez por um tempo.“Mas ainda é o Brasil, e Lula é um animal político, então as coisas acabarão se estabilizando,, disse ela.

Guilherme Abbud, CEO da Persevera Asset Management, diz que movimentos de queda tendem a envolver mais pânico e ordens motivadas por emoções”, disse Abbud.

— Lula poderia eventualmente adotar uma abordagem mais cautelosa em relação aos gastos públicos, mas é improvável que o mercado lhe dê o benefício da dúvida.

Os investidores, em grande parte, estavam posicionados para uma vitória de Bolsonaro depois que sua surpreendente liderança no primeiro turno das eleições, no início deste mês, desencadeou uma forte alta, atraindo bilhões em fluxos estrangeiros na expectativa de um aperto fiscal muito solicitado, que permitiria a redução das taxas de juros no futuro.

Empresas como UBS Global Wealth Management, Morgan Stanley, JPMorgan Chase. e Citigroup correram para emitir recomendações otimistas para os ativos brasileiros.

À medida que as pesquisas continuavam a apontar para um segundo turno apertado, com Lula implementando uma série de medidas favoráveis aos eleitores e Flávio Bolsonaro anunciando medidas econômicas incongruentes, muitos começaram a reforçar suas estratégias de proteção para resguardar seus portfólios. Mas uma vitória de Bolsonaro ainda era vista como o cenário mais provável.

Desde que retornou ao poder em janeiro de 2023, Lula tem buscado melhorar a vida dos trabalhadores brasileiros, impulsionando o consumo e dando continuidade à expansão do crédito. Mas ele fez pouco para lidar com o crescente déficit do país, que, segundo a maioria dos economistas, é a razão pela qual a nação tem algumas das taxas de juros reais mais altas do mundo.

Ainda assim, os mercados brasileiros seguiram, em última análise, um cenário positivo durante seu terceiro mandato. A taxa de desemprego caiu a níveis inéditos e a renda médias dos trabalhadores cresceu.

As altas taxas de juros, embora restritivas para a economia, tornam a moeda atraente para investidores que buscam manter suas posições em um cenário de dólar mais fraco e afastamento dos mercados americanos, o que contribuiu para impulsionar os mercados emergentes de forma mais ampla.

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