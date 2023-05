Após vitória do governo, PT apresenta declaração contrária ao arcabouço

A- A+

Logo após a aprovação do arcabouço fiscal na Câmara, deputados do PT apresentaram uma declaração separada de voto deixando claro a posição contrária ao arcabouço fiscal.

Os parlamentares afirmaram que votaram sim na proposta em fidelidade ao governo, mas que discordam da limitação de despesas para o orçamento público.

— Esse arcabouço vai amarrar muito o governo. Se não tiver uma arrecadação de R$ 150 bilhões, tem um contingenciamento muito forte. E ai, no próximo ano, vão cortar investimentos. Estão amarrando as mãos do presidente Lula. Claro que não poderíamos votar contra. O PT votou unificado, mas a gente fez uma declaração de voto — afirmou Lindbergh Farias (PT-PB)

"Consideramos que o relatório do Cajado agravou sobremaneira as normas de contratação dos gastos público, limitando fortemente a capacidade do estado", diz a declaração.

O PT tentou até o último momento fazer modificações no relatório de Cláudio Cajado (PP-PB), como a retirada do Fundeb e do piso de enfermagem do limite da meta fiscal. As sugestões não tiveram anuência dos líderes partidários, nem da equipe econômica do governo.

