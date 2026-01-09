A- A+

INSS Aposentadoria do INSS acima do salário mínimo sobe 3,9%; veja valores Benefícios acima do piso são corrigidos só pela inflação, sem ganho real

Aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pagas em valores acima do salário mínimo terão reajuste de 3,9% em 2026. O percentual corresponde à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulada entre janeiro e dezembro de 2025 e será aplicado a todos os benefícios superiores ao piso nacional, do menor valor acima do mínimo até o teto previdenciário.

O reajuste de 3,9% é calculado com base no índice de inflação apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, conforme determina a Lei nº 8.213/1991, serve apenas para repor a alta dos preços ao longo do ano, sem garantir ganho real aos beneficiários.

O reajuste de ficará abaixo da inflação oficial do país, medida pelo IPCA, que acumulou 4,62% no ano passado, segundo o IBGE. Na prática, isso significa que o aumento não recompõe totalmente a alta dos preços, resultando em perda do poder de compra para aposentados e pensionistas, mesmo com o valor nominal maior.

Com a aplicação do índice de 3,9%, o teto do INSS, atualmente em R$ 8.157,41, passará para R$ 8.475,55 em 2026. Os novos valores ainda serão formalizados por meio de uma portaria, que deve ser publicada em breve.

No ano passado, o reajuste dos benefícios acima do salário mínimo foi definido pela Portaria Interministerial MPS/MF nº 6, de janeiro de 2025, que fixou aumento de 4,77%, com base no INPC de 2024, e estabeleceu o teto do INSS em R$ 8.157,41. Para 2026, o percentual é menor porque a inflação acumulada em 2025 foi mais baixa, resultando no reajuste de 3,9% agora anunciado.

Já quem recebe exatamente um salário mínimo segue outra regra. O piso nacional para 2026 foi fixado em R$ 1.621,00, o que representa um aumento de 6,79% em relação ao ano anterior. Esse reajuste é maior porque o cálculo do salário mínimo leva em conta não só a inflação, mas também o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Os pagamentos do INSS com o novo valor mínimo começam a partir de 26 de janeiro.

Para os segurados que recebem acima do salário mínimo, os pagamentos com os valores reajustados terão início a partir de 2 de fevereiro, conforme o calendário oficial do INSS.

