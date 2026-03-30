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Imposto de Renda Aposentados com doenças graves podem ter direito à isenção do IR e desconhecem benefício Prevista em lei há mais de 30 anos, medida garante alívio financeiro e permite restituição de valores pagos indevidamente

Com o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda se aproximando do fim, milhares de brasileiros podem estar pagando tributos indevidamente sem saber. A advogada Ana Cristina Coutinho alerta que aposentados, pensionistas, servidores públicos inativos e militares da reserva diagnosticados com doenças graves têm direito à isenção do Imposto de Renda, conforme previsto em legislação federal.

O benefício está garantido na Lei nº 7.713/88, que estabelece a isenção para contribuintes com determinadas doenças, como forma de reduzir o impacto financeiro causado por tratamentos médicos e condições de saúde mais severas. Apesar de estar em vigor há mais de três décadas, o direito ainda é pouco conhecido pela população.

“Existe um desconhecimento muito grande por parte dos aposentados e pensionistas sobre a própria legislação. Muitas pessoas pagam o imposto durante anos sem saber que poderiam estar isentas”, afirma a advogada.

De acordo com a norma, têm direito ao benefício pessoas diagnosticadas com doenças como câncer, cardiopatias graves, doença de Parkinson, esclerose múltipla, doenças graves nos rins e fígado, além de condições como cegueira, AIDS e transtornos mentais graves. A isenção, no entanto, se aplica exclusivamente aos rendimentos de aposentadoria ou pensão, não abrangendo salários de quem ainda está na ativa.

Outro ponto que costuma gerar dúvidas é que não é necessário estar incapacitado ou em estágio terminal da doença para solicitar o benefício. A isenção pode ser concedida a partir da data do diagnóstico, desde que haja comprovação por meio de laudo médico com indicação do Código Internacional de Doenças (CID).

A legislação também permite que o contribuinte solicite a restituição de valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos. Dependendo da renda, o montante pode s

Apesar disso, o benefício não é automático. É necessário formalizar o pedido junto ao órgão responsável ou recorrer à Justiça, apresentando a documentação médica exigida. Erros no processo ou falta de orientação adequada podem levar ao indeferimento da solicitação.

“Quando muito, algumas pessoas conseguem a isenção apenas a partir do momento do pedido, sem a retroação ao período em que a doença surgiu, justamente por falta de orientação adequada na preparação do processo”, explica Ana Cristina Coutinho.

A medida tem como objetivo aliviar a carga tributária de pessoas que enfrentam doenças graves, muitas vezes associadas a altos custos com tratamento. Ao garantir a isenção, a legislação contribui para aumentar a renda disponível e oferecer maior segurança financeira aos beneficiários ao longo do tempo

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