INSS Aposentados do INSS vão receber R$ 2,5 bilhões em atrasados após decisões da Justiça Valores são pagos a beneficiários que ganharam ação judicial por erro do órgão

A Justiça Federal liberou R$ 2,5 bilhões para o pagamento de atrasados de 157,6 mil aposentados e pensionistas do INSS (Instituto do Seguro Social) que ganharam 116 mil ações judiciais contra o órgão.

Os atrasados são valores retroativos que o beneficiário tem direito a receber por um período em que o benefício foi devido, mas não foi pago por erro do INSS. Eles são pagos por RPV (Requisição de Pequeno Valor), de até 60 salários mínimos.

A verba é liberada pela Justiça Federal aos TRF’s (Tribunal Regional Federal), que distribuem aos segurados de sua região que ganharam ações. A ordem do pagamento depende do cronograma de cada TRF.

O montante total liberado foi maior: R$ 2,9 milhões, mas o valor restante diz respeito a ações, como indenizações salariais a servidores, por exemplo. Esta verba será destinada para 247.722 beneficiários, distribuídos por 194.308 processos.

Para conferir se tem direito aos valores e a sua liberação, é necessário fazer uma consulta no site do TRF de sua região.

Veja quanto será pago em cada região do país:

TRF da 1ª Região (sede no DF, com jurisdição: DF, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP)

Geral: R$ 878.146.861,89

Previdenciárias/assistenciais: R$ 753.449.675,88 – 36.268 processos, com 43.233 beneficiárias (os)

TRF da 2ª Região (sede no RJ, com jurisdição: RJ e ES)

Geral: R$ 229.412.406,56

Previdenciárias/assistenciais: R$ 169.019.388,81 – 7.120 processos, com 10.157 beneficiárias (os)

TRF da 3ª Região (sede em SP, com jurisdição: SP e MS)

Geral: R$ 402.281.857,72

Previdenciárias/assistenciais: R$ 330.483.036,12 – 10.924 processos, com 14.028 beneficiárias (os)

TRF da 4ª Região (sede no RS, com jurisdição: RS, PR e SC)

Geral: R$ 601.140.843,08

Previdenciárias/assistenciais: R$ 525.549.518,26 – 28.542 processos, com 40.816 beneficiárias (os)

TRF da 5ª Região (sede em PE, com jurisdição: PE, CE, AL, SE, RN e PB)

Geral: R$ 515.188.062,01

Previdenciárias/assistenciais: R$ 439.662.254,73 – 21.120 processos, com 35.034 beneficiárias (os)

TRF da 6ª Região (sede em MG, com jurisdição: MG)

-Geral: R$ 246.003.520,51

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 223.713.392,95 – 12.024 processos, com 14.359 beneficiárias (os)

