Aposentados e pensionistas têm até 30 de junho para realizar Prova de Vida e evitar suspensão

Aposentados e pensionistas nascidos no mês de junho têm até o dia 30 deste mês para realizar a Prova de Vida e evitar a suspensão dos benefícios. O alerta foi reforçado pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro (Previ-Rio), responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensões de ex-servidores municipais e seus dependentes legais.

O procedimento é obrigatório e deve ser realizado anualmente no mês de aniversário do beneficiário. De acordo com o instituto, a atualização cadastral é uma medida fundamental para garantir a continuidade dos pagamentos, além de reforçar a segurança do sistema previdenciário e evitar fraudes.

Caso o procedimento não seja realizado dentro do prazo estabelecido, o benefício será suspenso automaticamente a partir do mês de julho. A regularização dos dados é necessária para o restabelecimento dos pagamentos, o que pode gerar atrasos e transtornos no recebimento dos valores.

A Prova de Vida pode ser feita por diferentes canais disponibilizados aos segurados. Entre as opções está o aplicativo Gov.br, para aqueles que possuem biometria cadastrada na plataforma. Também é possível realizar o procedimento presencialmente em agências do banco pagador, o Santander, mediante apresentação de documento oficial com foto e CPF.

Para aposentados e pensionistas que enfrentam dificuldades de locomoção ou situações específicas, o Previ-Rio orienta que sejam consultadas as regras próprias para atendimento por procuração ou visita técnica domiciliar, quando autorizada.

O órgão reforça ainda a recomendação para que os beneficiários não deixem a atualização cadastral para os últimos dias do prazo, evitando filas, instabilidades no sistema e possíveis contratempos.