Aposta de Arcoverde acerta cinco dezenas da Quina e ganha mais de R$ 12,8 milhões com jogo de R$ 3
Dezenas do concurso 6920 da Quina foram: 04 - 28 - 34 - 42 - 47
Um apostador de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, fez um jogo simples de R$ 3 na Quina, acertou os cinco números e ganhou mais de R$ 12,8 milhões.
As dezenas do concurso 6920 da Quina, sorteadas na última terça-feira (6), foram: 04 - 28 - 34 - 42 - 47.
O jogo pernambucano foi o único no Brasil a acertar todos os números e levou o prêmio principal de R$ 12.843.835,20.
A aposta foi feita no centro de Arcoverde, na lotérica João Ferraz Esposa e Filhos, por meio de jogo simples, com cinco números, que custa R$ 3.
Leia também
• Hospital da Criança do Recife recebe R$ 24,9 milhões do Novo PAC Saúde para compra de equipamentos
• Concurso para procurador do Recife: entre a briga política e a gestão
Segundo o site oficial da Caixa, em todo Brasil, 77 apostadores acertaram quatro números e faturaram R$ 8.553,65, cada.
Outros 6.177 jogos marcaram três acertos e ganharam R$ 101,54, cada, e 144.248 apostas acertara dois números e levaram R$ 4,34, cada.
O próximo concurso da Quina acontece nesta quinta-feira (8), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.
O prêmio estimado é de R$ 1,5 milhão.