A- A+

loterias Aposta de Arcoverde acerta cinco dezenas da Quina e ganha mais de R$ 12,8 milhões com jogo de R$ 3 Dezenas do concurso 6920 da Quina foram: 04 - 28 - 34 - 42 - 47

Um apostador de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, fez um jogo simples de R$ 3 na Quina, acertou os cinco números e ganhou mais de R$ 12,8 milhões.

As dezenas do concurso 6920 da Quina, sorteadas na última terça-feira (6), foram: 04 - 28 - 34 - 42 - 47.

O jogo pernambucano foi o único no Brasil a acertar todos os números e levou o prêmio principal de R$ 12.843.835,20.

A aposta foi feita no centro de Arcoverde, na lotérica João Ferraz Esposa e Filhos, por meio de jogo simples, com cinco números, que custa R$ 3.

Segundo o site oficial da Caixa, em todo Brasil, 77 apostadores acertaram quatro números e faturaram R$ 8.553,65, cada.

Outros 6.177 jogos marcaram três acertos e ganharam R$ 101,54, cada, e 144.248 apostas acertara dois números e levaram R$ 4,34, cada.

O próximo concurso da Quina acontece nesta quinta-feira (8), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.



O prêmio estimado é de R$ 1,5 milhão.

Veja também