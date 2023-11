A- A+

SORTE Aposta realizada em Garanhuns leva prêmio de mais de R$ 91 mil na quina da Mega-Sena Vencedor realizou a aposta simples na banca Rainha da Sorte, com o preenchimento de seis dezenas

Realizada no município de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, uma aposta na quina da Mega-Sena foi uma das ganhadoras do sorteio realizado nesta terça-feira (28).

A modalidade teve sua premiação distribuída entre 23 ganhadores, que receberão R$91.906,90 cada. A aposta ganhadora realizada em Pernambuco foi efetuada na banca Rainha da Sorte. De acordo com a Caixa, o vencedor apostou em seis dezenas na modalidade simples.

O concurso 2661, que sorteou os números 35 - 38 - 30 - 41 - 56 - 06, não contou com acertadores das seis dezenas. Dessa forma, o prêmio principal, que está estimado em R$ 37 milhões, acumulou e será sorteado novamente na quinta-feira (30).



