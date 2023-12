Aposta de Jaboatão acerta quina da Mega-Sena e ganha quase R$ 24 mil

A- A+

Uma aposta feita na Loteria Bola Cheia, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, acertou cinco das seis dezenas do concurso 2.667 da Mega-Sena, sorteado na noite de terça-feira (12). Com a quina, a aposta ganhou um prêmio de R$ 23.963,56.

O bilhete de Jaboatão foi uma aposta simples, de seis números, que custa R$ 5.

As dezenas sorteadas foram 01 - 04 - 08 - 21 - 46 - 51.

Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio principal acumulou e o próximo sorteio, na quinta-feira (14), começa estimado em R$ 7 milhões.

Além da aposta de Jaboatão, outras 64 acertaram a quina e levam o prêmio de R$ 23.963,56. Já a quadra foi feita por 2.005 apostas, com prêmio de R$ 1.109,81.



