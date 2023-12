A- A+

LOTERIAS Aposta de Jaboatão acerta quina e ganha mais de R$ 69,2 mil O prêmio principal, de mais de R$ 37 milhões, saiu para uma aposta feita em Juazeiro do Norte/CE

Uma aposta feita em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, acertou cinco das seis dezenas do concurso 2.662 da Mega-Sena, sorteado nessa quinta-feira (30). Com isso, o apostador será premiado em R$ 69.230,66.

Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), a aposta foi gerada na Lotérica Sena da Sorte, localizada no bairro da Muribeca.

A aposta de Jaboatão foi simples, a de seis números, que custa R$ 5. No sorteio da última terça-feira (28), uma aposta de Garanhuns também acertou a quina, com prêmio de R$ 91.906,90.

As dezenas sorteadas foram: 17 - 20 - 31 - 34 - 40 - 42.

Uma aposta acertou os seis números: foi gerada em loterias de canais eletrônicos na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. O prêmio é de R$ 35.852.142,15.

Ainda de acordo com a CEF:

- 40 apostas acertaram a quina, incluindo a de Pernambuco

Prêmio: R$ 69.230,66

- e outras 3.003 apostas ganharam na quadra

Prêmio: R$ 1.317,36

O próximo sorteio da Mega-Sena será neste sábado (2). O prêmio está estimado em R$ 3 milhões. As apostas podem ser feitas até 19h e o sorteio está marcado para 20h, em São Paulo.

