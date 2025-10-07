Ter, 07 de Outubro

LOTERIA

Aposta de Nova Lima (MG) leva R$ 17,9 milhões na Mega-Sena

A aposta ganhadora foi um bolão com seis cotas; próximo concurso será na quinta-feira (9)

Bolão com seis cotas feito em Nova Lima, em Minas Gerais, fatura mais de R$ 17 milhõesBolão com seis cotas feito em Nova Lima, em Minas Gerais, fatura mais de R$ 17 milhões - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Uma aposta feita em Nova Lima (MG) acertou as seis dezenas do concurso 2.924 da Mega-Sena, sorteadas nesta terça-feira (7). O ganhador vai levar o prêmio de R$ 17.924.306,88. 

Os números sorteados foram: 10 - 19 - 30 - 40 - 48 - 54

A aposta ganhadora foi um bolão com seis cotas. O jogo, com seis números, foi feito na lotérica Leão da Sorte. 

24 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 70.623,98 cada

2.134 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.309,23 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (9), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 21 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

