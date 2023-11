Aposta de Olinda acerta quina da Mega-Sena e ganha mais de R$ 57,3 mil

A- A+

Uma aposta de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, feita na loteria Princesa da Sorte, acertou cinco das seis dezenas do concurso 2.655 da Mega-Sena, sorteado no último sábado (11).

Com a quina, a aposta ganhou R$ 57.391,95. De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), o bilhete foi simples, com seis números, que custa R$ 5.

As dezenas sorteadas foram 10 - 23 - 30 - 31 - 49 - 56.

Ninguém acertou os seis números e, por isso, o próximo concurso, que será sorteado nesta terça-feira (14), tem estimativa de prêmio principal em R$ 37 milhões.

Além da aposta de Olinda, 56 apostas fizeram a quina e vão levar o prêmio individual de R$ 57.391,95. Já 3.909 apostas acertaram a quadra, com prêmio individual de R$ 1.195,53.

As apostas para o sorteio de terça-feira podem ser realizadas até 19h. Os números serão sorteados às 20h, em São Paulo.

Mega da Virada

De acordo com a Caixa, R$ 99.742.915,80 já estão acumulados para a Mega da Virada, na noite de 31 de dezembro.

As apostas para o sorteio especial começam nesta segunda-feira (13). O prêmio começa estimado em R$ 550 milhões. No ano passado, cinco apostas dividiram R$ 541 milhões.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas, pelo site www.loteriasonline.caixa.gov.br ou pelo app Loterias Caixa.

Para quem tem conta na Caixa, também é possível fazer o jogo pelo internet banking.



