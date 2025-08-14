A- A+

LOTERIA Aposta de Olinda entre as cinco vencedoras da Lotofácil; cada uma levou prêmio de R$ 274 mil O próximo concurso será na quinta, com prêmio estimado de R$ 1,8 milhão

Cinco apostas acertaram as 15 dezenas sorteadas nesta quarta-feira no concurso 3468 da Lotofácil. Cada uma delas levou um prêmio de R$ 274.124,10. Os números sorteados foram 01-03-04-06-09-10-12-13-14-18-19-21-23-24-25.

As apostas vencedoras do prêmio principal são das seguintes cidades: Olinda (PE), Embu das Artes (SP), Jundiaí (SP), São Paulo (SP) e São Bernardo do Campo (SP) - esta última foi feita por canal eletrônico. O próximo concurso será na quinta, com prêmio estimado de R$ 1,8 milhão.





No concurso, 353 apostas acertaram 14 números, cada uma garantindo um prêmio de R$ 1.163,04. Outros 9.702 jogos, com 13 acertos, receberão R$ 35 cada. Já 103.907 apostas que marcaram 12 números faturam R$ 14. Por fim, 528.537 bilhetes com 11 acertos levam para casa R$ 7 cada.

Veja também