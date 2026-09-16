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loterias Aposta de Pernambuco acerta 15 dezenas da Lotofácil da Independência e ganha mais de R$ 4,4 milhões Números sorteados foram: 1 - 2 - 3 - 4 -5 - 6 - 7 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 e 23

Uma aposta de Pernambuco acertou os 15 números do concurso 3780 da Lotofácil da Independência, realizado nessa terça-feira (15), e ganhou mais de R$ 4,4 milhões.

Os números sorteados foram: 1 - 2 - 3 - 4 -5 - 6 - 7 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 e 23.

O jogo vencedor no estado foi registrado em Petrolina, no Sertão, e feito por meio de canais eletrônicos. Segundo a Caixa, a aposta contemplada foi simples, de 15 números, que custa R$ 3,50, e ganhou R$ 4.488.579.

Ao todo, 72 apostas acertaram os 15 números da Lotofácil 3780 e cada ganhador receberá R$ 4.488.579.

Outros 8.978 jogos marcaram 14 acertos e ganharam R$ 2.762,74, cada. Além disso, 290.866 apostas acertaram 13 números e cada uma delas vai ganhar R$ 17,50.

Outras 3.465.636 apostas tiveram 12 números marcados e ganharam R$ 7, cada, e 19.323.208 apostas marcaram 11 dezenas e levaram R$ 3,50.

O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta quarta-feira (16), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 2 milhões.

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